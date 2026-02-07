Ανατροπή στην αγορά ακινήτων: Η Θεσσαλονίκη «τρέχει» πιο γρήγορα από την Αθήνα

Η ελληνική αγορά ακινήτων δεν πάτησε φρένο ούτε το 2025. Αντίθετα, πάτησε γκάζι. Το «Σπίτι μου 2», η Golden Visa, η επενδυτική ζήτηση και η χρόνια έλλειψη προσφοράς κράτησαν τις τιμές σε τροχιά ανόδου, όπως καταγράφει η ανάλυση του Spitogatos μέσω του δείκτη SPI.



Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 9,4%, επιταχύνοντας σε σχέση με το 2024. Τα ενοίκια ανέβηκαν πιο συγκρατημένα, κατά 6%, δείχνοντας σημάδια κόπωσης – όχι όμως αποκλιμάκωσης.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Η ψαλίδα ανοίγει

Η Θεσσαλονίκη κλέβει την παράσταση. Το 2025 οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11,2%, έναντι Αττικής, όπου η άνοδος ήταν μεν ισχυρή, αλλά χαμηλότερη. Στην τετραετία 2021–2025, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε συνολική άνοδο 63,5% στις τιμές πώλησης, όταν η Αττική έμεινε στο 41,5%. Με απλά λόγια: όποιος «μπήκε νωρίς» στη Θεσσαλονίκη, σήμερα χαμογελάει πλατιά.

Αττική: Κέντρο και Δυτικά στο προσκήνιο

Ο Δήμος Αθηναίων σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στις τιμές πώλησης (+11,6%), με τα Δυτικά Προάστια να ακολουθούν κατά πόδας (+11,2%). Πρόκειται για ξεκάθαρη μετατόπιση ενδιαφέροντος προς περιοχές με χαμηλότερη βάση τιμών.

Αντίθετα, ο Πειραιάς δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, μετά τα έντονα ράλι προηγούμενων ετών.

Θεσσαλονίκη: Τα προάστια παίρνουν τη σκυτάλη

Στη συμπρωτεύουσα, τα προάστια οδηγούν την κούρσα, με αύξηση 12,6%, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης κινείται επίσης ανοδικά (+10,1%). Η ζήτηση απλώνεται πλέον πέρα από το ιστορικό κέντρο.

Οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές περιοχές

Στην Αττική, η Βουλιαγμένη παραμένει αδιαμφισβήτητη βασίλισσα, με τιμές πώλησης έως 7.500 ευρώ/τ.μ. και ενοίκια στα 20,4 ευρώ/τ.μ..

Στον αντίποδα, Αγία Βαρβάρα , Αχαρνές και Πατήσια παραμένουν οι πιο οικονομικές επιλογές για αγορά.

Στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά κρατά τα πρωτεία στις πωλήσεις, ενώ στο ενοίκιο το κέντρο πιέζεται έντονα από φοιτητές, εργαζόμενους και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι φθηνότερες λύσεις βρίσκονται ξεκάθαρα εκτός αστικού πυρήνα.

Οι περιοχές-έκπληξη του 2025

Η Δραπετσώνα , το Πέραμα , τα Άνω Πατήσια, η Μηχανιώνα και η Μενεμένη κατέγραψαν εκρηκτικές αυξήσεις έως και 30%. Κοινός παρονομαστής; Δεν ήταν ποτέ «ακριβές».

Το μήνυμα της αγοράς είναι καθαρό: οι φθηνές περιοχές ανατιμώνται πιο γρήγορα και κλείνουν το χάσμα με τις παραδοσιακά premium ζώνες.

Τι δείχνει η μεγάλη εικόνα

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι η αγορά ακινήτων δεν κινείται πλέον μονοδιάστατα. Το κέντρο παραμένει ισχυρό, αλλά η πραγματική δυναμική μεταφέρεται σε προάστια και δευτερεύουσες ζώνες. Εκεί όπου οι τιμές ήταν χαμηλές, οι αυξήσεις είναι πλέον… κανονικότητα. Και για όσους ψάχνουν σπίτι; Το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο δύσκολο – και ακριβό.