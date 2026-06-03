Ακόμα και λίγες μέρες junk food μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας

Η περιστασιακή κατανάλωση επεξεργασμένων και ανθυγιεινών τροφίμων, όπως πατατάκια και γλυκά, θεωρείται συχνά ακίνδυνη. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και μια σύντομη περίοδος τέτοιων διατροφικών επιλογών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που ο εγκέφαλος διαχειρίζεται την ενέργεια και το σωματικό βάρος.

Ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του εγκεφάλου στην ινσουλίνη, μια λειτουργία που σχετίζεται με τη ρύθμιση της όρεξης και του μεταβολισμού. Η επίδραση αυτή μπορεί να επιμένει ακόμη και μετά την επιστροφή σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή, αναδεικνύοντας τον ρόλο του εγκεφάλου στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας.

Δες πώς το πρόχειρο φαγητό επηρεάζει τον εγκέφαλο και γιατί ακόμη και μικρές «παρεκτροπές» στη διατροφή μπορεί να έχουν πιο μόνιμες συνέπειες απ’ ό,τι πιστεύεις.