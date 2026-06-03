Φουντούκι: Ο θρεπτικός ξηρός καρπός που στηρίζει καρδιά και αναπαραγωγική υγεία

Τα φουντούκια ξεχωρίζουν ανάμεσα στους ξηρούς καρπούς όχι μόνο για τη γεύση τους, αλλά και για το πλούσιο διατροφικό τους προφίλ. Αποτελούν πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών που συμβάλλουν στη συνολική υποστήριξη του οργανισμού και εντάσσονται εύκολα σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Πλούσια σε καλά λιπαρά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, τα φουντούκια έχουν συνδεθεί σε επιστημονικές παρατηρήσεις με οφέλη για την καρδιαγγειακή λειτουργία, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος τους σε επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού, όπως η αναπαραγωγική υγεία.

Δες ποια θρεπτικά στοιχεία κάνουν τα φουντούκια ξεχωριστά και πώς μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή για περισσότερα οφέλη υγείας.