Πώς τα έτοιμα τρόφιμα συνδέονται με άνοια σε μεγάλη ηλικία - Τι δείχνει μελέτη

Ένα μπολ με έτοιμα δημητριακά το πρωί, ένα συσκευασμένο σνακ στη δουλειά και ένα κατεψυγμένο γεύμα το βράδυ: για πολλούς ενήλικες, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό δεν είναι εξαίρεση, αλλά καθημερινότητα. Όμως, μια νέα επιστημονική ανάλυση έρχεται να συνδέσει αυτή τη διατροφική συνήθεια με κάτι πολύ πιο σοβαρό από το βάρος ή την καρδιαγγειακή υγεία: την υγεία του εγκεφάλου και τον κίνδυνο άνοιας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο American Journal of Public Health, η υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και γενικότερης γνωστικής έκπτωσης σε ηλικιωμένους. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αντικατάσταση αυτών των τροφίμων με πιο φυσικές, λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές ενδέχεται να προσφέρει προστατευτικό όφελος για τον εγκέφαλο.

Τι θεωρείται υπερ-επεξεργασμένη τροφή

Οι υπερ-επεξεργασμένες τροφές είναι προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία και περιέχουν πρόσθετα όπως τεχνητές γεύσεις, γλυκαντικά, συντηρητικά και ενισχυτικά υφής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αναψυκτικά με ζάχαρη, συσκευασμένα γλυκίσματα, δημητριακά πρωινού με πρόσθετα σάκχαρα, επεξεργασμένα κρέατα και έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα. Αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και έντονη γεύση, αλλά συχνά είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Η ευρεία διαθεσιμότητα και η ευκολία κατανάλωσής τους έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους πληθυσμούς.

Πώς σχεδιάστηκε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από τη μεγάλη αμερικανική διαχρονική έρευνα Health and Retirement Studyhttps://www.psypost.org/high-intake-of-ultra-processed-foods-linked-to-greater-dementia-risk-in-older-adults/, η οποία παρακολουθεί την υγεία ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας. Το τελικό δείγμα περιλάμβανε 5.370 άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, χωρίς αρχική διάγνωση άνοιας ή σοβαρών προβλημάτων μνήμης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια, καταγράφοντας αναλυτικά τις διατροφικές τους συνήθειες μέσα σε έναν χρόνο. Οι ερευνητές υπολόγισαν το ποσοστό που συνολικά κάλυπταν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, όχι μόνο με βάση τις θερμίδες αλλά και με βάση το βάρος τους, μια πιο ακριβή προσέγγιση για τη συνολική κατανάλωση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν ανά δύο χρόνια για σχεδόν μία δεκαετία σε τεστ μνήμης και γνωστικών δεξιοτήτων, όπως ανάκληση λέξεων, αριθμητικές αφαιρέσεις και ασκήσεις προσοχής.

Τα βασικά ευρήματα για τον εγκέφαλο

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, καταγράφηκαν 266 περιστατικά άνοιας και πάνω από 1.000 περιπτώσεις ήπιας γνωστικής έκπτωσης. Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα, διαπίστωσαν ότι όσοι ανήκαν στο ανώτερο 20% κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων είχαν 58% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σχέση με εκείνους στο χαμηλότερο 20%. Παράλληλα, καταγράφηκε 46% αυξημένος κίνδυνος για ήπια γνωστική έκπτωση, ένα στάδιο που δεν επηρεάζει πλήρως την καθημερινότητα αλλά συχνά προηγείται της άνοιας. Η συσχέτιση παρέμεινε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, οικονομική κατάσταση, άσκηση και κάπνισμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το εύρημα ότι τα επεξεργασμένα κρέατα ήταν η μοναδική κατηγορία που συνδέθηκε σταθερά με αυξημένο κίνδυνο σε όλα τα γνωστικά αποτελέσματα.

Πιθανοί μηχανισμοί πίσω από τη συσχέτιση

Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να μιλήσουν για αιτιώδη σχέση, αλλά προτείνουν ορισμένες πιθανές βιολογικές εξηγήσεις. Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης και πρόσθετων μπορεί να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, να αυξάνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες στον οργανισμό και να επηρεάζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτές οι διεργασίες έχουν ήδη συνδεθεί σε άλλες έρευνες με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αν και η ακριβής σχέση τους με την άνοια παραμένει υπό διερεύνηση.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα στην πράξη

Τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη σωματική αλλά και στη γνωστική υγεία. Η μελέτη δείχνει μια ισχυρή συσχέτιση, όμως δεν αποδεικνύει ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν άμεσα άνοια. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες πιθανόν λειτουργούν ως ένας από τους πολλούς παράγοντες κινδύνου, μαζί με την έλλειψη άσκησης, τη γενετική προδιάθεση και άλλους τρόπους ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η αντικατάσταση μέρους των έτοιμων τροφίμων με φρέσκα φρούτα, λαχανικά και λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη γνωστική πορεία.

Όπως σε κάθε μεγάλη επιδημιολογική μελέτη, υπάρχουν περιορισμοί. Η διατροφή βασίστηκε σε αυτοαναφορές, κάτι που μπορεί να οδηγεί σε λάθη μνήμης ή υποεκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης. Επίσης, τα τεστ αξιολόγησης της μνήμης, αν και ευρέως χρησιμοποιούμενα, δεν αντικαθιστούν πλήρη κλινική διάγνωση από νευρολόγο. Δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί ότι άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής επηρεάζουν ταυτόχρονα τη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, άτομα με αρχικά γνωστικά προβλήματα μπορεί να καταφεύγουν πιο συχνά σε έτοιμα γεύματα λόγω ευκολίας.

Η ευρύτερη εικόνα

Παρότι η επιστημονική συζήτηση συνεχίζεται, η τάση των ευρημάτων είναι σαφής: η υπερβολική εξάρτηση από βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα δεν φαίνεται να ευνοεί τη μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση, αλλά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις ήδη ισχύουσες διατροφικές συστάσεις υπέρ πιο φυσικών επιλογών.