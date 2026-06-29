Τα ωμέγα-3 λιπαρά φτάνουν στον εγκέφαλο, αλλά δεν προλαμβάνουν την άνοια, δείχνει μελέτη

Μια νέα μεγάλη κλινική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας ρίχνει φως σε ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα της νευροεπιστήμης: μπορεί τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ειδικά το δοκοξαενοϊκό οξύ (DHA) να προφυλάξουν τον εγκέφαλο από την άνοια όταν χορηγούνται σε υψηλές δόσεις; Η απάντηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι πιο σύνθετη, καθώς ενώ το DHA έφτασε πράγματι στον εγκέφαλο, δεν φάνηκε να προσφέρει γνωστικό όφελος ή προστασία από τη συρρίκνωση του εγκεφάλου μέσα σε δύο χρόνια παρακολούθησης.

Πώς σχεδιάστηκε η μεγάλη κλινική δοκιμή DHA

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή 365 ατόμων ηλικίας 55 έως 80 ετών, χωρίς άνοια αλλά με παράγοντες κινδύνου (π.χ. υπέρταση, παχυσαρκία, χαμηλή φυσική δραστηριότητα), με σκοπό να ελεγχθεί εάν μια υψηλή δόση DHA μπορεί να «περάσει» στον εγκέφαλο και να επηρεάσει βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με την άνοια. Περίπου οι μισοί ήταν φορείς του γονιδίου APOE ε4, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: η μία έλαβε 2 γραμμάρια DHA καθημερινά, ενώ η άλλη placebo με έλαια χωρίς ενεργό συστατικό. Η μελέτη διήρκεσε 24 μήνες και είχε ως βασικό στόχο να διαπιστώσει αν το DHA φτάνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, κάτι που μετρήθηκε μέσω δειγμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού στους πρώτους έξι μήνες.

Το DHA φτάνει στον εγκέφαλο, αλλά δεν αλλάζει τη μνήμη

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι το DHA όντως πέρασε στον εγκέφαλο σε σημαντικό βαθμό. Η αναλογία DHA σε σχέση με ένα άλλο λιπαρό οξύ (αραχιδονικό οξύ) αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα που έλαβε το συμπλήρωμα, ενώ στην ομάδα placebo μειώθηκε ελαφρώς. Η διαφορά ήταν μεγάλη και στατιστικά ισχυρή, δείχνοντας ότι η υψηλή δόση όχι μόνο απορροφάται από το σώμα, αλλά φτάνει και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν ίδιο ανεξάρτητα από το αν κάποιος ήταν φορέας του γονιδίου APOE ε4 ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες υποθέσεις, το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ δεν φαίνεται να εμποδίζει την είσοδο του DHA στον εγκέφαλο σε άτομα χωρίς άνοια.

Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες εξέτασαν τα πιο «κλινικά» ευρήματα, η εικόνα διαφοροποιήθηκε: μετά από 24 μήνες, δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στη μνήμη, στη σκέψη ή στη συνολική γνωστική απόδοση. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στον όγκο του ιππόκαμπου, μιας περιοχής του εγκεφάλου που επηρεάζεται νωρίς στην άνοια, ούτε στο πάχος του εγκεφαλικού φλοιού. Με άλλα λόγια, παρότι το DHA «έφτασε» στον εγκέφαλο, δεν φάνηκε να αλλάζει την πορεία της γήρανσης του εγκεφάλου μέσα στη διάρκεια της μελέτης.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στο σώμα: τα επίπεδα DHA στο αίμα και στα ερυθρά αιμοσφαίρια αυξήθηκαν σημαντικά, δείχνοντας υψηλή συμμόρφωση των συμμετεχόντων και σωστή απορρόφηση του συμπληρώματος. Παράλληλα, η ασφάλεια της χορήγησης ήταν καλή, χωρίς σοβαρές παρενέργειες που να σχετίζονται με το DHA.

Παρά τα βιολογικά αποτελέσματα στον εγκέφαλο, το «κλινικό κενό» παραμένει το πιο κρίσιμο εύρημα. Η μελέτη δείχνει ότι η απλή ενίσχυση του DHA δεν αρκεί για να αλλάξει τη γνωστική πορεία ηλικιωμένων ατόμων με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι η πρόσβαση του DHA στον εγκέφαλο, αλλά το τι συμβαίνει αφού φτάσει εκεί. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι στον εγκέφαλο ενεργοποιούνται μηχανισμοί που «διασπούν» ή ανακυκλώνουν τα λιπαρά οξέα, περιορίζοντας τη μακροπρόθεσμη δράση τους. Επίσης, η άνοια δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από ένα πολύπλοκο δίκτυο φλεγμονής, αγγειακής υγείας και γενετικών επιδράσεων. Έτσι, η χορήγηση ενός μόνο θρεπτικού συστατικού ίσως δεν επαρκεί για να επηρεάσει την πορεία της νόσου.

Η σημασία της μελέτης για τη πρόληψη της άνοιας

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το DHA είναι βιολογικά ενεργό και φτάνει στον εγκέφαλο, αλλά αυτό από μόνο του δεν μεταφράζεται σε καλύτερη μνήμη ή προστασία από την άνοια, τουλάχιστον μέσα σε δύο χρόνια. Οι επιστήμονες προτείνουν ότι το μέλλον της έρευνας δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στη χορήγηση ωμέγα-3, αλλά στο πώς μεταβολίζονται στον εγκέφαλο και πώς μπορούν να συνδυαστούν με άλλες παρεμβάσεις, όπως άσκηση, αγγειακή υγεία και πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις.