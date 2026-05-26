Μαύρη σοκολάτα: Πώς μπορεί να γίνει ακόμη πιο υγιεινή, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μαύρη σοκολάτα θεωρείται ήδη μια από τις πιο «υγιεινές» επιλογές στο γλυκό, χάρη στα αντιοξειδωτικά της που βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και στη συνολική προστασία του οργανισμού. Τώρα, νέα επιστημονική μελέτη προτείνει ότι η διατροφική της αξία θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την προσθήκη προβιοτικών και πρεβιοτικών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά λειτουργικών τροφίμων. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ACS Food Science & Technology, εξετάζει τον εμπλουτισμό της σοκολάτας με ευεργετικά βακτήρια και συστατικά που υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως την υγρασία και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αλλάζοντας τελικά την υφή και τη σύστασή του.

Διάβασε τι αλλάζει στη διατροφική αξία της σοκολάτας και ποιες προκλήσεις φέρνει ο εμπλουτισμός της με νέα συστατικά.