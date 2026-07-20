AKTOR: Ανοίγουν τα βιβλία προσφορών για την ΑΜΚ τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ

Με μια διπλή χρηματοδοτική κίνηση, ο όμιλος AKTOR επιχειρεί να δημιουργήσει ισχυρή κεφαλαιακή βάση για ένα επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και εκτείνεται από το LNG και τις ΑΠΕ έως τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τις περιβαλλοντικές υποδομές

Με στόχο να αντλήσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031, ο όμιλος AKTOR ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών και προχωρά σε ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και σε έκδοση οµολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η έναρξη της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτεί την αφετηρία μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία δεν περιορίζεται στην άντληση νέων κεφαλαίων, αλλά συνδέεται με την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου.

Η δομή της αύξησης κεφαλαίου

Η ΑΜΚ προβλέπει την έκδοση έως και 78 εκατ. νέων κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ ο στόχος της διαδικασίας είναι η άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Το ένα σκέλος αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ το δεύτερο αφορά ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα κατευθυνθεί στη δημόσια προσφορά και το 80% στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της διαδικασίας, με την προϋπόθεση ότι, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Το διεθνές βιβλίο προσφορών ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2026, ενώ η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα εξελίσσεται παράλληλα. Η τελική τιμή διάθεσης, ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών και η οριστική κατανομή μεταξύ δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του book building, με βάση τη ζήτηση.

Η συμμετοχή των βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της AKTOR, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με συνολική επένδυση έως 350 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, έως 300 εκατ. ευρώ αφορά αθροιστικά τις WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, ενώ έως 50 εκατ. ευρώ αφορά τη Blue Silk (CY) Ltd. Η τελική κατανομή των νέων μετοχών προς τους βασικούς μετόχους θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή για υφιστάμενους ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές που κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Η αύξηση πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η κατανομή των μετοχών της ιδιωτικής τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί με βάση κριτήρια που θα αξιολογήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων τον επενδυτικό ορίζοντα, την επενδυτική συμπεριφορά και την τιμή των προσφορών.

Οι δεσμεύσεις lock-up

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η AKTOR θα αναλάβει δέσμευση μη έκδοσης ή διάθεσης μετοχών για περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με περιορισμένες εξαιρέσεις.

Αντίστοιχη δέσμευση μη διάθεσης μετοχών διάρκειας 90 ημερών θα αναλάβουν και οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, επίσης με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση συντονίζεται από τις BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, ενώ στη διαδικασία συμμετέχουν και ελληνικοί τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί όμιλοι ως συνδιαχειριστές και συντονιστές τοποθέτησης.

Η χρηματοδοτική βάση για επενδύσεις 3 δισ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της προγραμματισμένης ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, η AKTOR θα έχει δημιουργήσει τη χρηματοδοτική βάση για την επόμενη φάση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει επενδύσεις σε LNG, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, κατασκευές, παραχωρήσεις και περιβαλλοντικές υποδομές.