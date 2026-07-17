Εξάρχου: «Ο AKTOR επέστρεψε - Στόχος η κορυφή σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη»

«Ο AKTOR επέστρεψε». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, περιέγραψε τη νέα εποχή για τον Όμιλο, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όπως τόνισε, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και η έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας τεσσάρων ετών, με στόχο τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες και οικονομικά ισχυρότερες εταιρείες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ολοκληρώνουμε μία προσπάθεια τεσσάρων ετών κάνοντας τον AKTOR μεγάλη ξανά. Με την ολοκλήρωση των αυξήσεων, ο Όμιλος θα είναι η δυνατότερη εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει στον Όμιλο κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πως η στρατηγική επιλογή της διοίκησης είναι η ανάπτυξη με υγιή χρηματοοικονομική βάση.

Όπως ανέφερε, η αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση του ομολόγου έχουν στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός σε ελεγχόμενα επίπεδα.

«Δεν θα ξαναπάθει ποτέ τον AKTOR αυτό που της συνέβη στο παρελθόν. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε τον AKTOR μεγάλη ξανά και το κάνουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ΑΜΚ και το ομόλογο ως το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, καλώντας τους μετόχους να συγκρίνουν τη σημερινή εικόνα του Ομίλου με αυτή των προηγούμενων δεκαετιών.

Επενδυτικό πλάνο 3 δισ. ευρώ

Η διοίκηση παρουσίασε το αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ.

Από αυτά:

1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον τομέα των παραχωρήσεων και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),

1 δισ. ευρώ στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

το υπόλοιπο ποσό στους άλλους στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας.

Μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί μέσω project finance, ενώ η αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ και το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου.

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η ανάπτυξη του AKTOR:

Κατασκευές,

Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ,

LNG,

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στον κατασκευαστικό τομέα στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες που θα μειώνουν την εξάρτηση από τις κατασκευές.

Συμφωνίες με Motor Oil – LNG και ΗΛΕΚΤΩΡ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Εξάρχου στον τομέα του LNG και στην υπό διαπραγμάτευση συμφωνία με τον Όμιλο Motor Oil για συμμετοχή του AKTOR κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU στους Αγίους Θεοδώρους.

Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή θα ενισχύσει τη θέση του Ομίλου στον ενεργειακό τομέα, προσφέροντας σταθερές ροές και βελτίωση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τον Όμιλο Motor Oil, με τις συζητήσεις να εξελίσσονται θετικά και την ολοκλήρωση να αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η αύξηση κεφαλαίου θα επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα.

Ο Όμιλος αναμένεται να διαθέτει το 2026 χαρτοφυλάκιο ενεργών έργων ισχύος 550 MW, ενώ ο στόχος για το 2027 είναι να φτάσει το 1 GW, κυρίως μέσω ανάπτυξης αιολικών πάρκων.

Παράλληλα, ο AKTOR βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο πάρκων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία μιας καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και τη λιανική αγορά, με πιθανότητα αυτόνομης εισαγωγής στο χρηματιστήριο στο μέλλον.

Οι οικονομικοί στόχοι του Ομίλου

Ο επικεφαλής του AKTOR παρουσίασε και τις προβλέψεις για την οικονομική πορεία των επόμενων ετών.

Οι στόχοι προβλέπουν:

Μεσοπρόθεσμα: κύκλο εργασιών 2,3 – 2,8 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 375 – 425 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμα: κύκλο εργασιών 4,5 – 5 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 600 – 700 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις βασίζονται κυρίως σε εξασφαλισμένες ροές και δεν περιλαμβάνουν σημαντικά νέα έργα στον κατασκευαστικό τομέα.

Αναφερόμενος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι μέτοχοι με ποσοστό έως 3% θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, ενώ οι μέτοχοι με μεγαλύτερα ποσοστά δεν θα έχουν αντίστοιχο προνόμιο και η κατανομή των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής με ποσό 350 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η υπερκάλυψη της ΑΜΚ θα είναι σημαντική, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού άντλησης κεφαλαίων, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις.

Goldman Sachs, UBS και Bank of America οι ανάδοχοι

Η αύξηση κεφαλαίου είναι υπόwritten από τρεις μεγάλες διεθνείς τράπεζες:

Goldman Sachs,

UBS,

Bank of America.

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι στόχος είναι η προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτών, καθώς ο Όμιλος φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνή επενδυτικό πόλο.

«Στόχος μας είναι η ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας ώστε ο AKTOR να αποτελέσει έναν επενδυτικό πόλο έλξης», ανέφερε.