AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ

Oλοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη (22/7) η αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Aktor κατά το ποσό των 650 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι χθες αργά το βράδι, η αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 2,23 δις ευρώ, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί από την διοίκηση, που θα επιτρέψει και την σημαντική διεύρυνση της μετοχικής βάσης του ομίλου.

Μεταξύ των ομίλων που έλαβαν μέρος περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα ξένα επενδυτικά funds, όπως οι Blackrock, Fierra, Norges, Blackstone, αλλά και το Omers (το μεγαλύτερο καναδέζικο επενδυτικό κεφάλαιο συνταξιούχων). Παράλληλα, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από επενδυτικά κεφάλαια τύπου long only, δηλαδή funds που αγοράζουν και διακρατούν τίτλους (μετοχές, ομόλογα), με αποκλειστικό στόχο την κερδοφορία από την άνοδο της αξίας τους. Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ προήλθαν από hedge funds και ιδιώτες μετόχους.

Από το ελληνικό μέτωπο, σημειώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, ο Θεόδωρος Κυριάκου και ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Το επενδυτικό σχέδιο

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2031.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε πρόσφατα την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.