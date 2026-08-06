Αλεξάνδρου: Στην Κύθνο με τον Πάρη, τη νταντά και την Ρία Ελληνίδου (Βίντεο)

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψε μέχρι την Κύθνο με τον γιο του, Πάρη, με αφορμή την εμφάνιση της αγαπημένης του Ρίας Ελληνίδου στο νησί αφού μετά την Μύκονο, αναμένεται να δώσει μια ακόμα συναυλία στο κυκλαδίτικο νησί. Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι αχώριστο και οι δυο τους προσπαθούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της τραγουδίστριας, με τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι καινούριες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή GrXpress του Θοδωρή Ρακιτζή και της Έλενας Σωτηροπούλου, απεικονίζουν το ζευγάρι να περνάει χρόνο στην παραλία με τον μικρό Πάρη, αλλά και την νταντά του παιδιού που είναι στο πλάι του Δημήτρη Αλεξάνδρου και φροντίζει το παιδί όταν υπάρχει ανάγκη.

Οι τέσσερις τους εμφανίζονται χαλαροί απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού.

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