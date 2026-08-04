Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έπιασε την Ρία Ελληνίδου στα πράσα (φωτογραφία)

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στην αγκαλιά του. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις πιο προσωπικές στιγμές του ερωτευμένου ζευγαριού, όπου απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, παρέα στο σπίτι τους.

Στη φωτογραφία φαίνεται η Ρία Ελληνίδου, να έχει ξαπλώσει στο στήθος του αγαπημένου τους και να κοιμάται ήρεμη και γαλήνια απολαμβάνοντας την ζεστασιά και την θαλπωρή της αγκαλιάς του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Την ίδια στιγμή εκείνος θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή, χωρίς από ότι φαίνεται να το γνωρίζει η αγαπημένη του. όΗ εικόνα είναι αρκετή για να αποτυπώσει την αγάπη του ζευγαριού και την τρυφερότητα που δείχνουν ο ένας προς τον άλλον σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητας τους.

Δείτε τη φωτογραφία: