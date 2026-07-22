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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τι απάντησε η Ρία Ελληνίδου στο πανό στην συναυλία της; (Video)

Το πανό με την ερώτηση..."θα με παντρευτείς;" στην συναυλία της Ρίας Ελληνίδου και η αντίδραση όλο νόημα του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Χθες το βράδυ 21 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στην Μύκονο συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου. Ανάμεσα τους, όπως ήταν αναμενόμενο βρέθηκε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, για να στηρίξει και να απολαύσει το κορίτσι του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Mykonos Live TV το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της συναυλίας, με το γνωστό μοντελό να οδηγεί ένα πολυτελές Jeep και στη θέση του συνοδογού να κάθεται η Ρία Ελληνίδου. 

Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε νωρίτερα στον συναυλιακό χώρο και κατευθύνθηκαν προς την πίσω πόρτα, όπου τους περίμεναν άτομα από την παραγωγή αλλά και κόσμος που είχε φτάσει στο σημέιο για την αγαπημένη του τραγουδίστρια.  

Η Ρία Ελληνίδου κατέβηκε από το αμάξι και μπήκε στα καμαρίνια, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αφού πάρκαρε το όχημα του, γύρισε στο σημέιο όπου τον περίμενε μία έκπληξη.

"Ρία θα με παντρευτείς;" έγραφε το πανό που ξεδιπλώθηκε o δημοσιογράφος Νίκος Κουρούμαλος, μπροστά στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η αντίδραση του ξάφνιασε τόσο τον ίδιο όσο και εμάς.

Δείτε την αντίιδραση του στο βίντεο που ακολουθεί: 

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