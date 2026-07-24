Τούνη - Αλεξάνδρου: Η παρ' ολίγον συνάντηση στη Μύκονο

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Μύκονο, που είχε πάει παρέα με την αγαπημένη του Ρία Ελληνίδου, συνδυάζοντας μαζί με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της τραγουδίστριας και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αφού έκαναν τις βόλτες του στα Ματογιάννια και απήλαυσαν τις παραλίες του νησιού, επέστρεψαν στη βάση τους συνεχίζοντας την καθημερινότητα τους.

Ένα 24ωρο μετά, έφτασε στο νησί και η πρώην σύντροφος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Ιωάννα Τούνη που όπως είπε η ίδια σε στόρι στο προφίλ της στο Instagram, ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτη της! Η διάσημη influencer συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και αυτή τη φορά επιλέγει την Μύκονο, αγαπημένος προορισμός για εκείνη.

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζει διακοπές μόνο για πάρτι της. pic.twitter.com/wDXyOuBZXA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 24, 2026

Ο φακός εντόπισε την επιχειρηματία να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια χωρίς τον σύντροφο της, αλλά παρέα με τους αγαπημένους της φίλους. Χαλαρή και ευδιάθετη απολαμβάνει τις στιγμές της στο νησί των Ανέμων, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

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