«Αλέξης Γρηγορόπουλος, πάντα παρών» - Ολοκληρώθηκε η πορεία μαθητών, φοιτητών για τη «μαύρη» επέτειο

Με τα συνθήματα «Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ. Αλέξης Γρηγορόπουλος πάντα παρών» και «Η φλόγα της εξέγερσης θα καίει για πάντα μέσα μας», μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία μνήμης για την επέτειο της συμπλήρωσης 17 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

Στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Ιδιαιτέρως αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να είναι παραταγμένες κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η πορεία των μαθητών και φοιτητών.

Ομάδες αστυνομικών πραγματοποιούσαν ελέγχους σε διερχόμενους που έκριναν ύποπτους, ενώ το κέντρο της πόλης θύμιζε φρούριο, με τα ΜΑΤ να παρακολουθούν και να είναι έτοιμα να επέμβουν ανά πάσα στιγμή.

Από το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, μαθητές, φοιτητές και απλοί πολίτες άφηναν λουλούδια στο σημείο που πριν από 17 χρόνια δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛΑΣ σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.



Οι παραπάνω ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ λόγω των συγκεντρώσεων - εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η Τροχαία Αττικής έχει καταρτίσει σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων.



Στόχος των μέτρων είναι η αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων και η διευκόλυνση όσων κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».