Τι έγραφαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη της δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Η δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες και πιο τραυματικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 21:30 το βράδυ στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα. Ο αστυνομικός Επαμεινώνδας Κορκονέας δολοφονεί εν ψυχρώ τον νεαρό μαθητή έπειτα από λεκτικό επεισόδιο. Στο σημείο επικρατεί αναταραχή αρχικά ωστόσο ένα μήνυμα από χρήστη του blog Indymedia Athens ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει την «ηλεκτρονική σπίθα» που οδήγησε σε μια εξέγερση των νέων το ίδιο κιόλας βράδυ.

«Επείγον! Σοβαρός τραυματισμός στη Μεσολογγίου (Εξάρχεια). Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα όπου μου ανέφερε ότι στη Μεσολογγίου έγιναν κάποιες συγκρούσεις και ένα παιδί χτυπήθηκε από πλαστική σφαίρα. Είναι πολύ σοβαρά, έφτασε ασθενοφόρο και τον πάνε στον Ευαγγελισμό» έγραφε χαρακτηριστικά το μήνυμα το οποίο διαδόθηκε αστραπιαία με τις κινητοποιήσεις να οργανώνονται σε ελάχιστο χρόνο.

Η χριστουγεννιάτικη Αθήνα δεν άργησε να μετατραπεί σε πεδίο μάχης αφού η δολοφονία του 15χρονου δεν θεωρήθηκε απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικής βίας, αλλά λειτούργησε ως καταλύτης για τη συσσωρευμένη αγανάκτηση μεγάλης μερίδας της νεολαίας και της κοινωνίας απέναντι σε φαινόμενα αυταρχισμού, αδικίας και κοινωνικής ανισότητας.

«Έγκλημα και ξέσπασμα»

Οι ταραχές στην Αθήνα είχαν ήδη φουντώσει όταν, λίγο πριν τις 22:00, τα μέσα ενημέρωσης διέκοψαν τη ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν με έκτακτα δελτία την κατάσταση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα και ενώ η έκρηξη οργής ήταν εμφανής στους δρόμους και στα στενά των Εξαρχείων, τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων κυκλοφόρησαν με κυρίαρχο θέμα το σκάνδαλο του Βατοπεδίου που απασχολούσε τότε την πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό συνέβη καθώς οι εφημερίδες είχαν ήδη τυπωθεί και δεν προλάβαιναν να τις αλλάξουν!

Έτσι, μόλις το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, τα φύλλα κυκλοφόρησαν με τίτλους που αποτύπωναν την πραγματική διάσταση των εξελίξεων. «Έγκλημα και ξέσπασμα», «Εκτέλεση εν ψυχρώ» ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα που συνόδευαν τις φωτογραφίες από την φλεγόμενη Αθήνα.

Καταστήματα, δημόσια κτίρια και τράπεζες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ το κέντρο της Αθήνας για ημέρες έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Χιλιάδες νέοι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα διαμαρτυρόμενοι ενώ βίες συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει ως μορφή αντίδρασης για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου.

Οι εφημερίδες τόνιζαν την οργή της νεολαίας, την αμφισβήτηση στην αστυνομία και την αμηχανία του πολιτικού συστήματος. Αρκετές ανέλυαν τη δυναμική των εξεγερμένων μαθητών και φοιτητών, το εύρος των επεισοδίων και το κλίμα γενικευμένης έντασης που είχε παραλύσει τα αστικά κέντρα.

Το κοινό συμπέρασμα ήταν η αίσθηση ότι το γεγονός δεν αποτελούσε απλώς ένα τραγικό περιστατικό, αλλά μια στιγμή-ορόσημο που αποκάλυπτε βαθύτερες κοινωνικές και θεσμικές πληγές.

Οι ταραχές κράτησαν εβδομάδες, με συνεχείς κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και άλλων κοινωνικών ομάδων. Τα γεγονότα κυκλοφόρησαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή και στο εξωτερικό με τα διεθνή πρακτορεία να καλύπτουν τις ταραχές λεπτό προς λεπτό.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή αντιμετώπισε σκληρή κριτική για την ανεπάρκεια διαχείρισης της κρίσης, την έλλειψη πολιτικού ελέγχου της αστυνομίας και τη γενικότερη ατμόσφαιρα κοινωνικής έντασης.

Κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την αστυνομική αυθαιρεσία και μίλησαν για ένα περιστατικό που αποκάλυπτε βαθύτερα προβλήματα δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας. Μάλιστα ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, είχε χαρακτηρίσει το γεγονός «Τραύμα στη Δημοκρατία».

Παράλληλα, υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις που καταδίκασαν μεν τη δολοφονία, αλλά εστίασαν στο ζήτημα της βίας των ταραχών, υποστηρίζοντας ότι οι ανεξέλεγκτες αντιδράσεις υπονόμευαν τη δημόσια ασφάλεια.

Ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, τον Ιούνιο του 2025, οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας απορρίπτοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που του είχε αποδοθεί.

17 χρόνια μετά, η εξέγερση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου θεωρείται από πολλούς σύμπτωμα της «ρωγμής» στις σχέσεις ανάμεσα στη νεολαία και το κράτος. Το όνομά του έκτοτε για πολλούς χαρακτηρίστηκε σύμβολο καθώς αποτέλεσε την αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό αναφορικά με την αστυνομική βία και την κοινωνική ανισότητα.