Επεισόδια στην πορεία για την επέτειο Γρηγορόπουλου - «Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας

Περίπου 5.000 άτομα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρίσκονται στην πορεία που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Μάλιστα λίγο μετά τις 20:00 σημειώθηκαν επεισόδια στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Μπενάκη. Η ομάδα των διαδηλωτών κατευθυνόταν προς τα Εξάρχεια, όταν μπροστά από την Εμμανουήλ Μπενάκη, κόπηκε από τις Αρχές και προκλήθηκε ένταση μέσα στα στενά, με χημικά, κρότου λάμψης και μολότοφ, ενώ οι διαδηλωτές έχουν φτιάξει και οδοφράγματα.

Η πορεία που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του από τον ειδικό αστυνομικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008, ξεκίνησε από τα Προπύλαια όπου συγκεντρώθηκαν αρχικά φορείς και συλλογικότητες. Στη συνέχεια η πορεία θα περάσει και από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα όπου θα πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη στάση.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ από το μεσημέρι του Σαββάτου έχουν γίνει 37 προσαγωγές οι τρεις εκ των οποίων μετατράπηκαν σε δύο συλλήψεις, καθώς σε ένα άτομο εντοπίστηκε κατσαβίδι σε έναν άλλο ναρκωτικά και στον τρίτο βρέθηκε ένα μαχαίρι στην κατοχή του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ/FLASH.GR

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το κέντρο της Αθήνας θυμίζει «φρούριο» με εκατοντάδες αστυνομικοί να είναι παρατεταγμένοι για τον φόβο τυχόν επεισοδίων.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ/FLASH.GR

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν τη μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.