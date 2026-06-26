Άλλα λέει ο πρόεδρος και άλλα ο εκπρόσωπος για τον Τσίπρα

Σε απόλυτο «βέρτιγκο» βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως δεν συμβάλλει «στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου που είναι να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο για την πολιτική αλλαγή».

Αυτά είπε ο κ. Γιαννούλης στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» δείχνοντας μάλιστα ξεκάθαρα και την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρωθυπουργός.

Το θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως ο πρόεδρος του κόμματος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που εκφράζει ο εκπρόσωπος του κόμματος έχοντας ξεκαθαρίσει πως η Κουμουνδούρου δεν θα πάει αντιπαραθετικά απέναντι στον κ. Τσίπρα.



