Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

Άλλα λέει ο πρόεδρος και άλλα ο εκπρόσωπος για τον Τσίπρα

Eurokinissi
Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε απόλυτο «βέρτιγκο» βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως δεν συμβάλλει «στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου που είναι να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο για την πολιτική αλλαγή». 

Αυτά είπε ο κ. Γιαννούλης στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» δείχνοντας μάλιστα ξεκάθαρα και την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρωθυπουργός.  

Το θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως ο πρόεδρος του κόμματος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που εκφράζει ο εκπρόσωπος του κόμματος έχοντας ξεκαθαρίσει πως η Κουμουνδούρου δεν θα πάει αντιπαραθετικά απέναντι στον κ. Τσίπρα. 


Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader