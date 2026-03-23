Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ: Έλεγχοι σε diesel και τρέιλερ

Τέλος στο «αόρατο» νέφος των diesel: Η μεγάλη μεταρρύθμιση στα ΚΤΕΟ και η παρέμβαση του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνου Βήκα στη Βουλή.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των ΚΤΕΟ τα επικίνδυνα μικροσωματίδια των οχημάτων diesel. Η σημαντική αυτή αλλαγή βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κου Κωνσταντίνου Βήκα, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Φωτογραφία αρχείου: Έλεγχος Οχημάτων σε ΚΤΕΟ (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Η υγεία και η οδική ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

Ο κ. Βήκας χαιρέτισε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «συνεκτικό και ουσιαστικό βήμα». Η εισαγωγή ελέγχου μικροσωματιδίων δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία· είναι μια μάχη ενάντια σε έναν από τους πιο επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους που απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, μια σημαντική είδηση που προκύπτει είναι η καθιέρωση τεχνικού ελέγχου για τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ (κατηγορίες Ο1 και Ο2). Μέχρι σήμερα, χιλιάδες τρέιλερ κυκλοφορούσαν στους δρόμους χωρίς καμία συστηματική επιθεώρηση, αποτελώντας συχνά «κινούμενες βόμβες». Πλέον, και αυτά εντάσσονται σε ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου.

«Αξιοποιήστε τα δεδομένα που ήδη έχετε»

Η τοποθέτηση του κ. Βήκα "έβγαλε" και μια είδηση που αφορά την κρατική αποτελεσματικότητα. Ο Πρόεδρος των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αποκάλυψε πως τα δεδομένα των ελέγχων αποστέλλονται ήδη στο Υπουργείο σε πραγματικό χρόνο (real-time), ωστόσο παραμένουν αναξιοποίητα.

Ουσιαστικά, ο κ. Βήκας κάλεσε την πολιτεία να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει —συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης— για να εντοπίσει όσους παρανομούν, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Συνεργεία και Κάρτα Καυσαερίων: Ίσοι όροι για όλους

Σχετικά με τη δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων να εκδίδουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, ο Σύνδεσμος εμφανίστηκε συναινετικός, θέτοντας όμως έναν απαράβατο όρο: Την απόλυτη ταύτιση προδιαγραφών και ελέγχων. Για τον κ. Βήκα, η αξιοπιστία του θεσμού περνά μέσα από την αντικειμενικότητα· είτε το όχημα ελέγχεται σε ΚΤΕΟ είτε σε συνεργείο, τα κριτήρια πρέπει να είναι κοινά και αδιάβλητα, χωρίς «παραθυράκια» αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η «κάθαρση» του κλάδου

Πέρα από τις τεχνικές αλλαγές, ο κ. Βήκας ζήτησε ουσιαστικά την «κάθαρση» του κλάδου μέσω της σύστασης Μητρώου Εποπτών και μικτών κλιμακίων ελέγχου. Η ενίσχυση του θεσμού των ΚΤΕΟ, όπως τόνισε, δεν είναι ένα στενό κλαδικό αίτημα, αλλά μια αναγκαιότητα για το δημόσιο συμφέρον.

«Ένα αξιόπιστο σύστημα τεχνικού ελέγχου προστατεύει ανθρώπινες ζωές, συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών», κατέληξε στην παρέμβασή του ο κ. Βήκας.