Αλτσχάιμερ: Ανατρεπτική έρευνα συνδέει την ασθένεια με το σάκχαρο στο αίμα - Πώς σχετίζονται

Οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα ενδέχεται να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism.

Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη δείξει ότι η υπεργλυκαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέονται με επιδείνωση της εγκεφαλικής υγείας. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή τη σχέση παρέμεναν ασαφείς.

Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες αξιοποίησαν δεδομένα από τη βρετανική βάση UK Biobank, αναλύοντας γενετικές πληροφορίες περισσότερων από 350.000 ατόμων ηλικίας 40 έως 69 ετών. Η έρευνα εστίασε σε δείκτες όπως η γλυκόζη νηστείας, τα επίπεδα ινσουλίνης και το σάκχαρο στο αίμα δύο ώρες μετά το γεύμα.

Με τη χρήση της μεθόδου της «Μεντελιανής τυχαιοποίησης», οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι συγκεκριμένοι δείκτες επηρεάζουν άμεσα τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: άτομα με υψηλότερο μεταγευματικό σάκχαρο εμφάνιζαν έως και 69% μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ.

Εμπλέκονται λιγότερο ορατοί βιολογικοί μηχανισμοί

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αυξημένος κίνδυνος δεν σχετιζόταν με μεταβολές στο συνολικό μέγεθος του εγκεφάλου ή με βλάβες στη λευκή ουσία, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκονται πιο λεπτοί και λιγότερο ορατοί βιολογικοί μηχανισμοί.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερους και διαφορετικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, όπως τονίζει ο επικεφαλής συγγραφέας δρ. Άντριου Μέισον, «το εύρημα αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα, όχι μόνο γενικά, αλλά ιδιαίτερα μετά τα γεύματα».