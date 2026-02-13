Αλτσχάιμερ: Ένα φυσικό μόριο ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες

Το Αλτσχάιμερ, η πιο συχνή μορφή άνοιας παγκοσμίως, επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και σταδιακά διαβρώνει τη μνήμη και τη σκέψη. Παρά τη μεγάλη πρόοδο, καμία θεραπεία μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ανακόψει την ίδια τη νόσο. Μια νέα διεθνής μελέτη, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο έναν διαφορετικό μηχανισμό προστασίας του εγκεφάλου, που δεν στοχεύει άμεσα στις γνωστές πλάκες ή τα νηματοειδή, αλλά σε μια πιο λεπτή, κυτταρική διαδικασία.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης tau

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτεΐνη tau, βασικός «σκελετός» των νευρώνων. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η tau διατηρεί τη δομή των νευρικών κυττάρων και εξασφαλίζει την ομαλή μεταφορά ουσιών στο εσωτερικό τους. Στο Αλτσχάιμερ, όμως, υφίσταται παθολογικές αλλαγές, συσσωρεύεται και παρεμποδίζει τη λειτουργία των νευρώνων. Το αποτέλεσμα είναι σταδιακή νευρωνική βλάβη και έκπτωση της μνήμης. Η νέα έρευνα δείχνει ότι αυτή η αλυσίδα καταστροφής μπορεί να «σπάσει» έμμεσα, μέσω της ενίσχυσης ενός φυσικού μορίου του οργανισμού.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, το μόριο αυτό είναι το NAD⁺, μια ουσία απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα και την ικανότητά τους να αντέχουν στο στρες. Τα επίπεδά του μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία και ακόμα περισσότερο σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η αύξηση του NAD⁺, με τη βοήθεια πρόδρομων ουσιών όπως το NR ή το NMN, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε ζωικά μοντέλα και σε πρώιμες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός πίσω από αυτά τα οφέλη παρέμενε ασαφής.

NAD⁺ και γενετική ρύθμιση: ένας νέος μηχανισμός

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Science Advances και συντονίστηκε από ερευνητές σε Νορβηγία, Κίνα και Πορτογαλία, αποκαλύπτει ότι το NAD⁺ δρα μέσω μιας μέχρι πρότινος άγνωστης οδού ρύθμισης του γενετικού υλικού. Κεντρικό ρόλο παίζει η πρωτεΐνη EVA1C, η οποία εμπλέκεται στο λεγόμενο «splicing» του RNA. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία ένα γονίδιο μπορεί να δώσει διαφορετικές εκδοχές πρωτεϊνών, με διαφορετικές λειτουργίες. Οι διαταραχές αυτής της διαδικασίας θεωρούνται πλέον σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν αυξάνονται τα επίπεδα NAD⁺, η EVA1C βοηθά να διορθωθούν σφάλματα στο RNA splicing. Αυτή η «διόρθωση» βελτιώνει τη λειτουργία εκατοντάδων γονιδίων που είναι κρίσιμα για την υγεία του εγκεφάλου. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η βλάβη που προκαλεί η παθολογική tau και ενισχύεται η νευρωνική λειτουργία. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για άμεση επίθεση στα συμπτώματα, αλλά για επαναφορά βασικών κυτταρικών μηχανισμών.

Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, οι επιστήμονες ακολούθησαν μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Συνδύασαν υπολογιστικά μοντέλα με πειράματα σε διαφορετικά είδη: από απλούς οργανισμούς, όπως τα σκουλήκια, έως ποντίκια με γενετικές μεταλλάξεις που σχετίζονται με την tau, αλλά και δείγματα ανθρώπινου εγκεφάλου. Σε όλα τα μοντέλα, η ενίσχυση του NAD⁺ βελτίωνε το RNA splicing και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν, όμως, η EVA1C «απενεργοποιούνταν», τα οφέλη χάνονταν, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό της ρόλο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι στα εγκεφαλικά κύτταρα ανθρώπων με πρώιμο Αλτσχάιμερ τα επίπεδα της EVA1C ήταν σημαντικά μειωμένα. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μηχανισμός που περιγράφεται στα ζωικά μοντέλα έχει άμεση συνάφεια και με την ανθρώπινη νόσο. Για να κατανοήσουν βαθύτερα πώς λειτουργεί η EVA1C, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αναλύοντας εκατομμύρια πρωτεΐνες και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Η ανάλυση έδειξε ότι το NAD⁺ προάγει μια συγκεκριμένη μορφή της EVA1C, η οποία συνδέεται αποτελεσματικά με πρωτεΐνες-κλειδιά για τη σωστή αναδίπλωση και απομάκρυνση ελαττωματικών πρωτεϊνών. Έτσι, συνδέονται τρεις κρίσιμες διεργασίες που διαταράσσονται στο Αλτσχάιμερ: ο μεταβολισμός, η ρύθμιση του γενετικού υλικού και η «διαχείριση» των πρωτεϊνών.

Από τα πειράματα στις μελλοντικές θεραπείες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτά τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για νέες θεραπευτικές στρατηγικές. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων NAD⁺ θα μπορούσε, θεωρητικά, να καθυστερήσει τη γνωστική έκπτωση. Αν και οι εφαρμογές στον άνθρωπο απαιτούν περαιτέρω έρευνα, η μελέτη προσφέρει ένα νέο, πιο σύνθετο πλαίσιο κατανόησης του Αλτσχάιμερ και αφήνει περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας.