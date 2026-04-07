Αν δεν έχεις σταθερό ωράριο στον ύπνο σου κινδυνεύεις από έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ώρα που κοιμάσαι μπορεί να επηρεάσει την καρδιά σου περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Νέα έρευνα από το University of Oulu υποδεικνύει ότι όχι μόνο η διάρκεια του ύπνου αλλά και η σταθερότητα του ωραρίου έχει καθοριστικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με τη μελέτη, άτομα που πηγαίνουν στο κρεβάτι σε διαφορετικές ώρες κάθε μέρα έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σοβαρά καρδιακά επεισόδια σε σύγκριση με όσους διατηρούν σταθερό πρόγραμμα, ειδικά αν κοιμούνται λιγότερο από οκτώ ώρες.

Η σημασία της συνέπειας στον ύπνο

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδικά activity trackers για να καταγράψουν την ώρα που οι συμμετέχοντες κοιμούνταν και να υπολογίσουν τη διάρκεια και την κανονικότητα του ύπνου τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διακυμάνσεις στην ώρα του ύπνου σχετίζονται έντονα με αυξημένο κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά, ενώ οι μεταβολές στην ώρα αφύπνισης δεν παρουσίασαν αντίστοιχη συσχέτιση.

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο ότι, για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εξέτασαν ξεχωριστά την ώρα ύπνου, την ώρα αφύπνισης και το μέσο σημείο της νύχτας, και αξιολόγησαν την κάθε παράμετρο σε σχέση με σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα. Η κανονικότητα στην ώρα ύπνου αντανακλά τους ρυθμούς της καθημερινής ζωής και πόσο αυτοί διαταράσσονται, και φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για την καρδιά.

Μακροχρόνια παρακολούθηση και ευρήματα

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν σε ηλικία 46 ετών για μία εβδομάδα 3.231 άτομα που γεννήθηκαν στη βόρεια Φινλανδία το 1966, ενώ η πορεία της υγείας τους καταγράφηκε για πάνω από δέκα χρόνια μέσω κρατικών μητρώων υγείας. Τα καρδιαγγειακά επεισόδια που εξετάστηκαν περιλάμβαναν καταστάσεις όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό, που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι η καρδιαγγειακή υγεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καθημερινής ζωής, αλλά ο έλεγχος του ύπνου είναι ένας που μπορούμε όλοι να επηρεάσουμε. Η σταθερή ώρα ύπνου μπορεί να φαίνεται απλή, όμως συμβάλλει στη ρύθμιση των εσωτερικών ρολογιών του οργανισμού και στη μείωση του στρες για την καρδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος ανάπαυσης, ακόμη και αν η διάρκεια του δεν είναι ιδανική, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Καθημερινές συνήθειες που σώζουν καρδιά

Η μελέτη ενισχύει προηγούμενες που συσχετίζουν τον ύπνο με την υγεία της καρδιάς, αλλά δίνει έμφαση στην ποιότητα και τη συνέπεια του ύπνου, πέρα από τις ώρες ανάπαυσης. Ενσωματώνει επίσης την ιδέα ότι οι καθημερινές συνήθειες διαμορφώνουν σημαντικά την υγεία μακροπρόθεσμα. Η τακτική ώρα στον ύπνο, όπως και η ισορροπημένη διατροφή ή η σωματική δραστηριότητα, αποτελεί μια προσβάσιμη στρατηγική πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων.