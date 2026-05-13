«Ανεβάζει ταχύτητες»: Η πριγκίπισσα Κέιτ για πρώτη φορά ταξιδεύει μόνη στην Ιταλία

Διήμερη επίσκεψη στην Ιταλία στις 13 και 14 Μαΐου πραγματοποιεί η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, με σκοπό να επεκτείνει την εκστρατεία της για την πρώιμη παιδική ηλικία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφεραν τα Ανάκτορα, πρόκειται για μια «σημαντική στιγμή» για τη μέλλουσα βασίλισσα καθώς αυτό είναι το πρώτο της ταξίδι εκτός επικράτειας μετά την περιπέτεια της υγείας της. Η Κέιτ αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Τετάρτης στη Μπολόνια με πηγές κοντά στην πριγκίπισσα να σχολιάζουν στα βρετανικά μέσα πως αισθάνεται «γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό». Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα που την πλαισιώνει προσπαθεί να βρει τις σωστές ισορροπίες καθώς διαχειρίζεται την επιστροφή στα καθήκοντά της σε συνδυασμό με την ανάρρωσή της.

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την πριγκίπισσα», δήλωσε ένας συνεργάτης της στην Express. «Θα υπάρξουν πολλές σημαντικές στιγμές μέσα στο 2026, αλλά το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη της διεθνής επίσκεψη μετά την ανάρρωσή της… είναι μια πραγματικά σημαντική στιγμή για εκείνη. Νομίζω ότι είναι απολύτως σωστό το πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά την ασθένειά της να επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα το οποίο έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει για τις επόμενες δεκαετίες και στο οποίο πραγματικά θέλει να ρίξει φως».

Συμβουλεύτηκε τον Ουίλιαμ και τα παιδιά της

Την ίδια στιγμή, οι συνεργάτες της αποκάλυψαν ότι λίγο πριν επιβεβαιώσει το ταξίδι της, η ίδια στράφηκε προς τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ αλλά και τα τρία τους παιδιά. «Έχει κάνει πολλές συζητήσεις και όλοι ανυπομονούν να ακούσουν τις εμπειρίες της όταν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το απόγευμα της Τετάρτης, η Πριγκίπισσα θα γίνει δεκτή στο Δημαρχείο του Reggio Emilia από τον δήμαρχο Μάρκο Μασάρι, όπου θα της απονεμηθεί το «Primo Tricolore», η ύψιστη τιμητική διάκριση της πόλης, ως αναγνώριση του έργου της.

Ο στόχος της Κέιτ

Το διήμερο ταξίδι της μέλλουσας βασίλισσας της Αγγλίας επικεντρώνεται στο έργο της, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής ενός παιδιού για το υπόλοιπο της ζωής του, και θα τη φέρει σε επαφή με τη μέθοδο εκπαίδευσης στην περιοχή Reggio Emilia. Η φιλοσοφία αυτή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, με αρκετές εκπαιδευτικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν επηρεαστεί από την πολιτική της, η οποία είναι παιδοκεντρική και δίνει έμφαση στο περιβάλλον ως «τον τρίτο δάσκαλο», ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τον χρόνο στη φύση.

Ένας συνεργάτης ανέφερε ότι είναι «ενθουσιασμένη που θα δει τη μέθοδο στην πράξη» και θα μάθει περισσότερα για αυτή τη φιλοσοφία, την οποία έχει μελετήσει εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα της στο Παλάτι του Κένσιγκτον παρατήρησε επίσης ότι υπάρχει αλλαγή ρυθμού όσον αφορά τη δουλειά της Κέιτ στον τομέα αυτό. Μια πηγή πρόσθεσε: «Ανεβάζει ταχύτητα.