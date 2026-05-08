Εκθαμβωτική η πριγκίπισσα Κέιτ στο πρώτο garden party στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα αφότου ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε προσωπικότητες στους κήπους των Ανακτόρων στο Λονδίνο, σειρά είχε το garden party που διοργάνωσε στο Μπάκιγχαμ το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας με την πριγκίπισσα Κάθριν (Κέιτ) να κλέβει για ακόμη μια φορά την παράσταση.

Η 44χρονη πριγκίπισσα έδειχνε εκθαμβωτική αφού για την περίσταση επέλεξε ένα κρεμ σύνολο που αποτελούνταν από ένα πουά φόρεμα της εταιρείας Self Portrait, ένα vintage καπέλο και ένα βραχιόλι από την προσωπική της συλλογή. Το σύνολο ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ανήκαν στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα μαλλιά της ήταν κυματιστά, όπως συνηθίζει να τα χτενίζει.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν σε garden party στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ / Reuters

Το πριγκιπικό ζεύγος συνοδευόταν από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της Ζάρα Τίνταλ και του Δούκα και της Δούκισσας του Εδιμβούργου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους από διάφορα ιδρύματα που έχουν χρηματοδοτήσει στο παρελθόν μέσω των δράσεών τους.

Η πρόσφατη εμφάνιση της λαοφιλούς πριγκίπισσα έρχεται λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει για την Ιταλία όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη της βασιλική περιοδεία στο εξωτερικό για πρώτη φορά μετά από τρεισήμισι χρόνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τη μέλλουσα βασίλισσα μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Οι βοηθοί της πριγκίπισσας δήλωσαν ότι «ανυπομονεί» να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια και δήλωσαν ότι η επίσκεψη ήταν μια σημαντική στιγμή στην επέκταση του έργου του Κέντρου για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε παγκόσμια σκηνή.