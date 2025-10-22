Ανησυχεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη: Ποιες χώρες βρίσκονται στο «κόκκινο»

Περίπου 161.000 κότες θα σφαγιάσουν οι ολλανδικές Αρχές σε ένα ορνιθοτροφείο στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, αφού εντοπίστηκε εκεί μια εστία της γρίπης των πτηνών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας σήμερα Τετάρτη (22/10).

Λόγω της επιδημίας απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το ορνιθοτροφείο, γεγονός που επηρεάζει άλλα 26 που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα το ολλανδικό Υπουργείο Γεωργίας διέταξε τους πτηνοτρόφους να κρατούν τα πτηνά σε κλειστούς χώρους, ενώ απαγόρευσε και τις επιδείξεις πτηνών.

Oyvind Zahl Arntzen/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εντολή να παραμένουν όλα τα πτηνά σε κλειστούς χώρους από αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, εξέδωσε σήμερα και το Βέλγιο, λόγω μιας εστίας της γρίπης των πτηνών H5N1 που εντοπίστηκε σε εκτροφείο με γαλοπούλες. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ανέφερε σήμερα, επικαλούμενος τις βελγικές αρχές, ότι 319 πουλιά πέθαναν από τη γρίπη ενώ τα υπόλοιπα 67.110 θα θανατωθούν.

Φωτό αρχείου: ECUADOR AVIAN FLU/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μία εστία της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε και στη Σλοβακία, σε μια φάρμα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τον WOAH, 27 πουλιά πέθαναν ενώ θα σφαγιαστούν 197 κότες, πάπιες και χήνες που εκτρέφονται εκεί.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών ανησυχεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους, αφού τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πέθαναν ή σφαγιάστηκαν για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού και να αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων ενώ εκφράζονται φόβοι για μια νέα πανδημία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ