Ανοίγει η «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ – Διπλός ΕΝΦΙΑ για 10.000 ακίνητα από το 2026

Αλλάζει ο χάρτης της φορολογίας ακινήτων για τον τραπεζικό τομέα από το 2026, καθώς τίθεται σε ισχύ η διάταξη που επιβάλλει διπλό ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες και servicers που κρατούν κλειστά ή αναξιοποίητα ακίνητα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην πρώτη επίσημη καταγραφή αυτών των ακινήτων, με στόχο την επιβολή του νέου φόρου, ενώ τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε κοινωνικές δράσεις στέγασης.

Διπλός ΕΝΦΙΑ για τις τράπεζες – Τι προβλέπει η νέα διάταξη

Από τις αρχές του 2026 ενεργοποιείται η νομοθεσία που προβλέπει διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που παραμένουν κενά και ανεκμετάλλευτα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των servicers.

Η ρύθμιση είχε ψηφιστεί τον Δεκέμβριο του 2024 και τώρα, με την έκδοση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην πρώτη επίσημη αποτύπωση των ακινήτων αυτών, ώστε να επιβάλει τη σχετική προσαύξηση φόρου.

Πότε δεν θα πληρωθεί ο διπλός φόρος

Η προσαύξηση του 100% δεν θα εφαρμόζεται αν το ακίνητο έχει ενοικιαστεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος που προηγείται της φορολόγησης.

Έτσι, τα ακίνητα που αξιοποιηθούν έως το τέλος του 2025 δεν θα επιβαρυνθούν με τον διπλό ΕΝΦΙΑ του 2026.



Η 31η Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό του φόρου, καθώς τότε θα αποτυπωθεί ποια ακίνητα παρέμειναν «κλειστά» και ποια όχι.

Τι ακριβώς αλλάζει

Σύμφωνα με τον νόμο, ο κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ για κατοικίες και μονοκατοικίες θα προσαυξάνεται κατά 100% όταν ο ιδιοκτήτης είναι πιστωτικό ίδρυμα, servicer ή συνδεδεμένη εταιρεία. Τα έσοδα από τον διπλό φόρο δεν θα μένουν στα ταμεία του κράτους, αλλά θα κατευθύνονται σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Τα επόμενα βήματα

Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου απαιτεί τρία στάδια:

Έκδοση της υπουργικής απόφασης από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής.

Εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ για τον τραπεζικό τομέα, ώστε να υπολογιστεί η πρόσθετη επιβάρυνση.

Ανακοίνωση του τρόπου αξιοποίησης των εσόδων για τη στεγαστική πολιτική.

Περίπου 10.000 ακίνητα στο μικροσκόπιο

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ακίνητα που παραμένουν κλειστά στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των servicers. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα από αυτά θα «πιαστούν» τελικά στη τσιμπίδα του διπλού ΕΝΦΙΑ.



Η διάταξη θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2026 και θα παραμείνει ενεργή έως το 2028, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι τράπεζες πρέπει να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους όχι να τα κρατούν «σφραγισμένα» την ώρα που η στεγαστική κρίση πιέζει χιλιάδες πολίτες.