Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν σε έρευνα για Βελγίδα πεζοπόρο που εξαφανίστηκε στην Τασμανία

Τραγικό τέλος φαίνεται να έχει η υπόθεση εξαφάνισης μίας Βελγίδας πεζοπόρου που είχε ταξιδέψει στην Τασμανία της Αυστραλίας πριν από δύο χρόνια.

Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν κοντά σε απομακρυσμένη τοποθεσία στην περιοχή που χάθηκαν τα ίχνη της 31χρονης Celine Cremer.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία αναφέρει ότι ένας περιπατητής εντόπισε τα λείψανα κατά τη διάρκεια έρευνας για την πεζοπόρο, η οποία εθεάθη τελευταία φορά στην περιοχή Philosopher Falls κοντά στο Cradle Mountain στα βορειοδυτικά της Τασμανίας στις 17 Ιουνίου 2023.

Η 31χρονη δηλώθηκε ως αγνοούμενη από την οικογένειά της στις 26 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, εκκινώντας μια μεγάλη έρευνα στην οποία συμμετείχαν η αστυνομία και τα επίγεια πληρώματα της SES (Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών), εξειδικευμένο προσωπικό διάσωσης ταχείας επέμβασης, drones και ένα ελικόπτερο.

Όπως εκτιμάται, η Cremer είχε ξεκινήσει για πεζοπορία όταν χάθηκαν τα ίχνη της. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε στο πάρκινγκ των καταρρακτών Philosopher Falls, μια ημέρα μετά τη δήλωση εξαφάνισής της.

Η αρχική έρευνα ανεστάλη στις 10 Ιουλίου 2023, αφού οι ειδικοί είπαν ότι η 31χρονη δεν θα μπορούσε να επιβιώσει σε κακές καιρικές συνθήκες.

Στη συνέχεια η αστυνομία χρησιμοποίησε έναν σκύλο-ανιχνευτή για να ερευνήσει μια ακόμα «περιοχή ενδιαφέροντος» στο Philosopher Falls, μετά από νέες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του τηλεφώνου της αγνοούμενης. Η έρευνα δεν είχε αποτέλεσμα.

Μια νέα ιδιωτική έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, με ερευνητές να εντοπίζουν το κινητό τηλέφωνο της Cremer στην περιοχή Philosopher Falls.

Επιβεβαιώθηκε ότι τα λείψανα είναι ανθρώπινα

Ο επιθεωρητής Andrew Hanson επιβεβαίωσε την Τετάρτη (28/1) ότι η οικογένεια της γυναίκας στο Βέλγιο είχε ενημερωθεί για το δυσάρεστο εύρημα.

«Ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ένας παθολόγος εξέτασε τις εικόνες και επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα είναι ανθρώπινα», είπε.

«Ο εθελοντής επικοινώνησε με την αστυνομία αμέσως μετά την ανακάλυψη και αξιωματικοί από τη Δυτική Περιφέρεια, μαζί με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό προσωπικό, φτάνουν στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσε ο Hanson.

«Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι ελπίζουν ότι θα βοηθήσει στην παροχή απαντήσεων, απαιτείται επίσημη ιατροδικαστική ανάλυση πριν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε εάν τα λείψανα ανήκουν στη Celine», τόνισε.

«Το άτομο που εντόπισε αυτά τα λείψανα έχει αφιερωθεί στην αναζήτηση της Celine εδώ και αρκετό καιρό και οι συνεχείς προσπάθειές του, καθώς και άλλων εθελοντικών ομάδων έρευνας, αντικατοπτρίζουν την ισχυρή υποστήριξη της κοινότητας σε αυτή την υπόθεση».