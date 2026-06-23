Αντιδράσεις για το εισιτήριο σε ασθενοφόρο στη Θάσο: Τι λέει ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ στον FLASH

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό στη Θάσο όπου πλήρωμα ασθενοφόρου κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο για να επιβιβαστεί σε φέριμποτ, ενώ πραγματοποιούσε επείγουσα διακομιδή ασθενούς.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες Δευτέρα (22/6), με το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Καβάλας να έχει προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού χαρακτηρίζοντάς το ως «πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο», υπογραμμίζοντας ότι η επιβολή οικονομικών απαιτήσεων σε ασθενοφόρο που εκτελεί επείγουσα διακομιδή μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις με κρίσιμες συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Ο FLASH ήρθε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του σωματείου Καβάλας, Γιώργο Σακάλογλου, ο οποίος εξέφρασε την ειλικρινή απορία του πως γίνεται να ζητείται από τους διασώστες εισιτήριο κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς σε μία ακτοπλοϊκή γραμμή που υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αλλαγή τακτικής από τη συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει το συγκεκριμένο δρομολόγιο για αυτό και έχουμε στείλει επίσημη επιστολή στα κεντρικά του ΕΚΑΒ για να μάθουμε αν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση τότε είναι ξεκάθαρα φάουλ της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Παράλληλα, προχωρήσαμε και σε καταγγελία στο Λιμεναρχείο καθώς με τη συγκεκριμένη κίνηση και χωρίς να υπάρχει σχετική επίσημη ενημέρωση από κάποιον, υπήρξε παρενόχληση διοικητικού υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα», σημειώνει ο κ. Σακάλογλου.

Μάλιστα, όπως συμπληρώνει ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, οι διασώστες που τους ζητήθηκε να βάλουν λεφτά από την τσέπη τους ήταν από την Κοζάνη κι έχουν έρθει για να ενισχύσουν το προσωπικό της περιοχής λόγω της εποχής.

Παράλληλα, ο κ. Σακάλογλου τονίζει πως τελικά δεν καταβλήθηκαν λεφτά ούτε από τους διασώστες τους ίδιους ούτε πληρώθηκε κόμιστρο για το ασθενοφόρο, ενώ το σωματείο νωρίς σήμερα το πρωί προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού.

Τι καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε σοβαρό περιστατικό από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και προσήλθε στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου για να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, παρά τις διευκρινίσεις του πληρώματος ότι επρόκειτο για όχημα του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης ασθενούς, οι υπεύθυνοι της ακτοπλοϊκής εταιρείας φέρονται να ζήτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου, επισημαίνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του ασθενοφόρου.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στη μεταφορά του ασθενούς, εκδόθηκε εισιτήριο για το όχημα. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο, τονίζοντας ότι πρόκειται για δημόσιο ασθενοφόρο που εκτελεί επείγουσα διακομιδή στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΚΑΒ.

Κατά την ίδια καταγγελία, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, με σκοπό την έναρξη διαδικασίας είσπραξης του ποσού, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας χαρακτηρίζει το περιστατικό «πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο», υπογραμμίζοντας ότι η επιβολή οικονομικών απαιτήσεων σε ασθενοφόρο που εκτελεί επείγουσα διακομιδή μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις με κρίσιμες συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι απευθύνουν έκκληση προς το υπουργείο Ναυτιλίας, το υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να διερευνήσουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την εμπλεκόμενη ακτοπλοϊκή εταιρεία σχετικά με τις καταγγελίες.