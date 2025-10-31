Αντιδράσεις για το ξαφνικό «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Η λίστα με τα καταστήματα που κατεβάζουν «ρολά»

Σοκ προκάλεσε στους κατοίκους μιας σειράς περιοχών της χώρας η χθεσινή ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Από τα χωριά της Ηπείρου και τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τις γειτονιές της Αττικής οι κάτοικοι βλέπουν μια υπηρεσία που θεωρούσαν δεδομένη να βάζει «λουκέτο» ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση.

Δήμαρχοι εκφράζουν φόβους για εγκατάλειψη της περιφέρειας, επαγγελματίες μιλούν για δυσοίωνο μέλλον στις συναλλαγές τους και οι ηλικιωμένοι για υποβάθμιση της καθημερινής τους ζωής, καθώς όπως λένε δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Τι δηλώνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα 204 καταστήματα σταματούν τη συναλλακτική τους δραστηριότητα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού καθώς, όπως αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για σημεία που εμφάνιζαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως. Η κίνηση αυτή πάντως σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ των τελευταίων δεκαετιών.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η μετατόπιση του βάρους από το φυσικό δίκτυο στον ταχυδρόμο και τις ψηφιακές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την καθολική κάλυψη σε όλη τη χώρα.

Τα ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, μέσω 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών, 400 πρακτόρων courier και αγροτικών διανομέων, καθώς και εκατοντάδων συνεργαζόμενων σημείων.

Σημειώνουν ότι οι περισσότεροι διανομείς διαθέτουν πλέον φορητά POS και συσκευές PDA, ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές κατ’ οίκον, ενώ καλούν τους πολίτες να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με τον ταχυδρόμο τους. Σε ότι αφορά τους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου.

Αντιδράσεις για το ξαφνικό «λουκέτο»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) ωστόσο δεν φαίνεται να πείθεται από αυτήν την επιχειρηματολογία και αναμένεται να αποφασίσει δράσεις και κινητοποιήσεις σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα.

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Και φυσικά, οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο από τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες.

Η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Αττική είναι τα εξής: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Γενικά στη χώρα, τα καταστήματα που μπαίνει λουκέτο είναι τα παρακάτω: