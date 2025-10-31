Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Έκτακτη συνεδρίαση ζητά η αντιπολίτευση - Συμφώνησε η ΝΔ, αιχμές από «γαλάζιους»

Το επικείμενο λουκέτο σε 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής, αίτημα με το οποίο συμφώνησε άπασα η αντιπολίτευση και έγινε δεκτό από τη ΝΔ, με βουλευτές της πλειοψηφίας να μην κρύβουν τη δυσφορία τους.

Άμα τη ενάρξει της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή επί του φορολογικού νομοσχεδίου Πιερρακάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε την έκτακτη σύγκληση των συναρμόδιων επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου να συζητηθεί άμεσα το «καυτό» θέμα του κλεισίματος των ΕΛΤΑ.

«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;», διερωτήθηκε ο Νίκος Παππάς.

«Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί και να μας ενημερώσουν. Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση», ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης του ΠΑΣΟΚ, ενώ και τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης συμφώνησαν με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέτσας: Δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό το ζήτημα

Στη συζήτηση παρενέβη ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, διευκρινίζοντας πως το θέμα του κλεισίματος των υποκαταστημάτων έχει τεθεί ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», ανέφερε ο βουλευτής, τονίζοντας πως «είναι θέμα που πρέπει να το δούμε».

Καββαδάς: Δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα

Απαντώντας θετικά στο πάνδημο αίτημα, ο «γαλάζιος» πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, ενημέρωσε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Όπως διευκρίνισε μάλιστα, θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα.

«Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής.