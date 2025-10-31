Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις- Την Τρίτη η έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωσή τους που πρέπει να λυθούν», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στα ομαδικά πυρά για το επικείμενο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια.

Σημειώνεται πως την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Νωρίτερα, παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου συζητείται το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμφώνησε πως «πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος», επεσήμανε ωστόσο πως η αλληλογραφία σήμερα «βρίσκεται στο 10% αυτού που ήταν πριν από μια δεκαετία».

«Προφανώς και πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η επιτροπή για το θέμα. Συμφωνούμε στο αίτημά σας. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει και θα απαντήσει», σημείωσε, «καρφώνοντας» τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί διαχρονικά.

Μάλιστα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε απάντηση του Νίκου Παππά στον Γιάννη Μανιάτη με φόντο κλείσιμο υποκαταστήματος, στην οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, είχε αναπτύξει ένα «πλήρως τεχνοκρατικό σκεπτικό», ενώ σχολίασε πως τα ΕΛΤΑ πέρασαν στο Υπερταμείο επί Ευκλείδη Τσακαλώτου προκειμένου να υπάρχει «ανεξαρτησία από κυβερνητικό έλεγχο».

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε πως η συνθήκη που διέπει τα ΕΛΤΑ είναι εθνική, ξεκαθαρίζοντας πως ζητούμενο είναι η επιβίωσή τους και επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 250 εκατ. ευρώ καθώς και με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. «Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέριμνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο Οργανισμός», σημείωσε.

Όσο για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για την μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στην μεταπολίτευση, εκτιμώντας πως μέσα στο 8μηνο, η ελληνική κοινωνία θα ενισχυθεί με περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ.

Επικοινωνία Φάμελλου - Κακλαμάνη

Σημειωτέον, πως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησε η σχετική συζήτηση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ να πραγματοποιηθεί άμεσα και εκείνος, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ανέφερε πως θα επικοινωνήσει με τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.