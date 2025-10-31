ΕΛΤΑ: Τέλος οι συμβασιούχοι-Θέμα και εντός ΝΔ με το κλείσιμο καταστημάτων-Στη βουλή το νέο «μέτωπο»

Πολιτική διαχείριση που αφορά και στο εσωτερικό της ΝΔ καλείται να κάνει το αμέσως προσεχές διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου μετά από την ανακοίνωση ότι κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου για την εξυγίανση της επιχείρησης και την εξοικονόμηση πόρων.

Νωρίτερα, εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ συγκεντρώθηκαν έξω από το υποκατάστημα της οδού Μητροπόλεως εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα.

Τέλος οι συμβασιούχοι

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε πως η αναστολή λειτουργίας αφορά σε καταστήματα που είχαν περιορισμένη λειτουργία και πως στο πλαίσιο του σχεδιασμού θα υπάρξει μέριμνα για την εξυπηρέτηση κατ΄οίκον πολιτών - όπως συνέβη και με τα φάρμακα - ενώ το μόνιμο προσωπικό θα απορροφηθεί σε άλλες υπηρεσίες.

Όπως είπε πάντως ο κ. Μαρινάκης κάποιοι από τους συμβασιούχους θα χάσουν τη δουλειά τους. «Η φυσική παρουσία στα καταστήματα περιορίστηκε στο 10% και η απόφαση ήταν αναγκαία για τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ» προσέθεσε.

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωσή τους που πρέπει να λυθούν», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στα ομαδικά πυρά για το επικείμενο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια.

Μάλιστα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε απάντηση του Νίκου Παππά στον Γιάννη Μανιάτη με φόντο κλείσιμο υποκαταστήματος, στην οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, είχε αναπτύξει ένα «πλήρως τεχνοκρατικό σκεπτικό», ενώ σχολίασε πως τα ΕΛΤΑ πέρασαν στο Υπερταμείο επί Ευκλείδη Τσακαλώτου προκειμένου να υπάρχει «ανεξαρτησία από κυβερνητικό έλεγχο».

Την Τρίτη στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Σε αναβρασμό οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Τα λουκέτα στα καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών κυρίως από την περιφέρεια όπου ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι, οι περισσότεροι, με τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα στη βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, διευκρίνησε πως το θέμα του κλεισίματος των υποκαταστημάτων έχει τεθεί ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη όπου εκφράστηκαν έντονα παράπονα στον κ. Πιερρακάκη.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», ανέφερε ο βουλευτής, τονίζοντας πως «είναι θέμα που πρέπει να το δούμε».

«Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαδάς.

Έντονη αντίδραση από το Άγιο Όρος

Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και τον βαθύ προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας, ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Την ίδια στιγμή, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους απέστειλε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ σχετικά με την πρόθεση κατάργησης του Ταχυδρομικού Καταστήματος Δάφνης.

Στην επιστολή της, η Ιερά Κοινότητα εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση και επισημαίνει την εξαίρετη σημασία και αναγκαιότητα του Ταχυδρομικού Καταστήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Αθωνικής Πολιτείας.

Ομαδικά «πυρά» από την αντιπολίτευση

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν έντονα στην απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Η Χαριλάου Τρικούπη με σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση σημειώνει πως οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκερε ερήμωσης της υπαίθρου. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει:

1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;

2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;

6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;

«Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα. Ζητήσαμε να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα, αλλά εμείς από τώρα καταθέτουμε μια προειδοποίηση: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Αττική είναι τα εξής: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Γενικά στη χώρα, τα καταστήματα που μπαίνει λουκέτο είναι τα παρακάτω: