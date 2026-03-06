Αντιδράσεις μετά την απόφαση του BBC να μην καλύψει τηλεοπτικά μεγάλη βασιλική εκδήλωση

Την οργή αρκετών Βρετανών τηλεθεατών προκάλεσε η απόφαση του BBC να μην μεταδώσει ζωντανά την τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας που αναμένεται να λάβει χώρα τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και στην οποία θα παραστεί σύσσωμη η αγγλική βασιλική οικογένεια.

Συγκεκριμένα, όπως κάθε χρόνο το παρών στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ θα δώσουν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα μαζί με άλλα ανώτερα μέλη της όπως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ.

Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό δίκτυο, εκείνη την ώρα, στο πρόγραμμα θα προβληθεί ένα επεισόδιο της σειράς «Escape to the Country». Όπως τονίζουν αρκετοί αναλυτές, πρόκειται για μια σημαντική στροφή για το κρατικό μέσο, καθώς η τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση κάθε χρόνο από το 1989.

Περικοπές στον προϋπολογισμό

Όπως αποκαλύφθηκε απόφαση οφείλεται σε περικοπές που γίνονται στον προϋπολογισμό του οργανισμού. Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στο βρετανικό HELLO: «Η απόφασή μας να μην μεταδώσουμε την Τελετή της Ημέρας της Κοινοπολιτείας με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια αντικατοπτρίζει τις δύσκολες επιλογές που πρέπει να κάνουμε ενόψει των προβλημάτων χρηματοδότησής μας. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το BBC News σχεδιάζει να καλύψει την υπηρεσία σε όλες τις πλατφόρμες του, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων του BBC One και του κυλιόμενου ειδησεογραφικού καναλιού».

Μιλώντας στην εφημερίδα The Sun, η Ίνγκριντ Σιούαρντ, βασιλική αναλύτρια δήλωσε: «Είναι μια γελοία και απαράδεκτη απόφαση. Το BBC το καλύπτει εδώ και χρόνια και είναι η πιο σημαντική ημερομηνία για τον εορτασμό της Κοινοπολιτείας».

Σημειώνεται ότι η μοναδική φορά που το BBC δεν κάλυψε το γεγονός ήταν το 2021, όταν η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.