Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι Αντόνιο Ταγιάνι

Αντίδραση Ταγιάνι μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Μελόνι: Ακυρώνει το ταξίδι στις ΗΠΑ

Έντονη πολιτική αντίδραση προκαλούν στην Ιταλία οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «παρακαλούσε» να φωτογραφηθεί μαζί του.

ΑΠΕ-ANSA
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
ΑΠΕ-ANSA
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Έντονη πολιτική αντίδραση προκαλούν στην Ιταλία οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «παρακαλούσε» να φωτογραφηθεί μαζί του.

«Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα καν, αλλά τη λυπήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, απάντησε με ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «σοβαρά και προσβλητικά» για τη χώρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντόνιο Ταγιάνι

«Τα σοβαρά και προσβλητικά λόγια του προέδρου Τραμπ προς την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να ακυρώσω την προγραμματισμένη επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου.»

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