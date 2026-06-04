Αντίστροφη μέτρηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Δίμηνη προθεσμία για τη διακομματική επιτροπή

Περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, θα έχει η διακομματική επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης που συστήνεται τις επόμενες ημέρες, μετά την κατάθεση της σχετικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας.



Αυτή είναι η πρόταση που υπέβαλε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, με ορισμένους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να διαφωνούν, εκτιμώντας πως η δίμηνη προθεσμία είναι ασφυκτική.



Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε πως η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο.



Την ερχόμενη Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση, η Ολομέλεια θα επικυρώσει τη συγκρότηση της επιτροπής και αμέσως θα εκκινήσουν οι εργασίες της.



Υπενθυμίζεται πως μετά τη διαβούλευση στη διακομματική επιτροπή, τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια. Με δυο ξεχωριστές ψηφοφορίες που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα, θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.



Μετά τις εθνικές εκλογές, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο. Μόνο όσα άρθρα (εάν και εφόσον υπάρξουν) λάβουν ήδη από την παρούσα Βουλή 180 «ναι», θα μπορούν να περάσουν μετά τις εκλογές με απλή πλειοψηφία, ωστόσο με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, η απαιτούμενη συναίνεση μοιάζει άπιαστο όνειρο.