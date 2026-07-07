Αντιτίθεται ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία - «Η Άγκυρα έχει επιθετικές βλέψεις»

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 stealth στην Τουρκία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειξε ότι είναι αντίθετος με μια τέτοια κίνηση από την πλευρά των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η πώληση του πιο προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους της Αμερικής «δεν καθιστά την Τουρκία ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες». Εν μέσω μιας κλιμακούμενης διαμάχης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου περιέγραψε την Άγκυρα ως «ένα καθεστώς που έχει "μολυνθεί" από την Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Δεν είναι ακριβώς ένα υπόδειγμα συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Απειλεί να καταστρέψει τη χώρα μου, το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος».

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Νετανιάχου ανέφερε πως εκείνος και ο πρόεδρος Τραμπ συμφωνούν στα σημαντικά θέματα για το Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν, «συμφωνούν» στα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Τεχεράνης.



Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να πει τι θα μπορούσε να συμβεί, μετά την υπογραφή από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νετανιάχου στο CNN, όμως πρόσθεσε πως ο ίδιος διατηρεί αμφιβολίες. «Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», υπογράμμισε.



