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Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τάφρο στο Νέο Βουτζά

Ο άτυχος άνδρας, μετά την επιχείρηση ανάσυρσης, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά, το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ο άτυχος άνδρας, μετά την επιχείρηση ανάσυρσης, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

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