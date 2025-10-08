Απάνθρωπο περιστατικό στο Ηράκλειο: Έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ σε άστεγο για «παράνομη κατασκήνωση»

Ο κύριος Στέλιος, που τα τελευταία χρόνια έχει βρει καταφύγιο στα Νεώρια του Λιμένα Ηρακλείου, βρέθηκε αντιμέτωπος με την αυστηρότητα των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, μετά από καταγγελία η Τουριστική Αστυνομία του «έκοψε» πρόστιμο αξίας 300€ για «παράνομη κατασκήνωση», κατάσχοντας μάλιστα και τα υπάρχοντα του, μεταξύ αυτών λιγοστές τροφές για τα αδέσποτα τα οποία με περίσσια αγάπη και στοργή φροντίζει ο ίδιος τόσο καιρό. Τα μόνο που... γλίτωσε από τους αστυνομικούς που εξάντλησαν την αυστηρότητά τους ήταν ένας σάκος με βασικά προσωπικά είδη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το cretalive.gr η αστυνομία ενημέρωσε τον κ. Στέλιο πως μπορεί να παραλάβει τα υπάρχοντα του τα όποια κατέσχεσε, με τον κίνδυνο όμως για ακόμη ένα πρόστιμο στο μέλλον. Έτσι για την ώρα αναγκάζεται να κοιμάται στα σκαλοπάτια δίπλα από τα Νεώρια, εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά τα αδέσποτα, ο κ. Στέλιος μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα ξεκαθάρισε ότι τα έχει εμβολιάσει και τους παρέχει φάρμακα για τα παράσιτα, ωστόσο δεν μπορεί να τα εφοδιάσει με microchip, καθώς παραμένουν αδέσποτα.

Παράλληλα, διαψεύδει ότι του έχει προσφερθεί στέγη ή εργασία, όπως έχει ακουστεί. Τονίζει ότι πέρυσι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, με τους κατοίκους της γειτονιάς να συγκεντρώνουν χρήματα για την περίθαλψή του, προτού βρεθεί ξανά στον δρόμο.

Τέλος, αναφέρει πως πριν από έναν μήνα ενημερώθηκε από κοινωνική λειτουργό για προγράμματα στήριξης διάρκειας δύο μηνών, τα οποία όμως προϋποθέτουν να είναι δημότης Ηρακλείου – κάτι που δεν ισχύει, καθώς απαιτείται τριετής παραμονή στον δήμο.