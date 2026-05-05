Απάτη-μαμούθ στην Πέλλα: Προσποιήθηκαν τον λογιστή και άρπαξαν 100.000 ευρώ από 77χρονο

Θύμα απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» κατήγγειλε ότι έπεσε 77χρονος σε χωριό των Γιαννιτσών, στην Πέλλα, χάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, προηγήθηκε τηλεφωνική κλήση, κατά την οποία άγνωστο άτομο συστήθηκε ως λογιστής και ισχυρίστηκε ότι απαιτείται καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων.

Ο ηλικιωμένος πείστηκε από τα λεγόμενα του δράστη και στη συνέχεια παρέδωσε σε άγνωστο άνδρα, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από την οικία του, το ποσό των 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τιμαλφή εκτιμώμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Η απάτη σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και καταγγέλθηκε την επόμενη ημέρα το πρωί στις Αρχές. Από τότε βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας για τον εντοπισμό των δραστών.

