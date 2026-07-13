Απίστευτο ατύχημα στα Βριλήσσια: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα με ρούχα

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Βριλήσσια όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο εσωτερικό καταστήματος με ρούχα.

Το όχημα έσπασε τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης και «μπήκε »ολόκληρο στο κατάστημα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στη βιτρίνα όσο και στο εσωτερικό του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα ως όχημα πελάτη. Όταν η οδηγός μπήκε σε αυτό για να αποχωρήσει, φέρεται να έκανε λάθος χειρισμό στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινηθεί προς τα εμπρός, να σπάσει τη γυάλινη πόρτα και τη βιτρίνα του καταστήματος και να καταλήξει ολόκληρο στο εσωτερικό του.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές καταστροφές.

Αναστάτωση στα Βριλήσσια, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε κατάστημα ρούχων.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/dx8WtMlpHz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 13, 2026

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος