Πετράλωνα: Ήθελαν να φτιάξουν υπόγειο πάρκινγκ - Τα προειδοποιητικά μηνύματα του μηχανικού

Χωρίς στέγη παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα την περασμένη Τρίτη, με κάποιους από αυτούς να περνούν τις νύχτες τους στα αυτοκίνητά τους.

Σύμφωνα με την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη που αφορά την υπό ανέγερση πολυκατοικία και έδωσε στη δημοσιότητα το Star, καταγράφεται ρητά ότι προβλεπόταν εκσκαφή για την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. Η πράξη αυτή έχει ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου του 2026 και συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα που είχαν εκπονήσει οι δύο ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες μηχανικοί, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως αναγράφεται στα στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης, προβλέπεται η δημιουργία έξι θέσεων στάθμευσης, τριών στην πυλωτή και τριών στο υπόγειο, με επιφάνεια 10,12 τετραγωνικά μέτρα η καθεμία. Μάλιστα, για την κατασκευή των υπόγειων θέσεων χρειάζεται εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι οι εργασίες προχώρησαν βαθύτερα από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας, η οποία έχει ανεγερθεί το 1970.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη προχωρήσει στην κατεδάφιση της προϋπάρχουσας κατοικίας.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να έχει συνολικά πέντε ορόφους και, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί.

Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση, ένδειξη ή καταγγελία που να υποδηλώνει κίνδυνο από τις εργασίες στην υπό ανέγερση οικοδομή.

Το SMS του μηχανικού

Νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, αποκαλύπτουν μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί πριν από το συμβάν και τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταδεικνύουν ότι υπήρχε επίγνωση του κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, η Ελληνική Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη προανακριτική έρευνα, λαμβάνοντας δεκάδες καταθέσεις και συγκεντρώνοντας κρίσιμα στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει γνωστά.

Ειδικότερα, στις 8:45 το πρωί της προηγούμενης ημέρας, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, αναφέροντας: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Στην ορολογία των μηχανικών, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης που χρησιμοποιείται για τη στήριξη των πρανών της εκσκαφής και την προστασία γειτονικών κτιρίων από ενδεχόμενη κατάρρευση. Ως «διαρροή» εκτιμάται ότι αναφερόταν στην παρουσία λυμάτων, τα οποία ενδέχεται να είχαν επιδεινώσει τη σταθερότητα του εδάφους, καθιστώντας το ακόμη πιο σαθρό.

Όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ, το σημείο της εκσκαφής είχε ήδη φτάσει σε μεγάλο βάθος χωρίς να έχει τοποθετηθεί το απαιτούμενο σύστημα αντιστήριξης. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα συνεχές τσιμεντένιο φράγμα με υλικά ταχείας πήξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθεια του γειτονικού κτιρίου.