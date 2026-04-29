Από το... Football Manager στην πραγματική ζωή - Το απίθανο ταξίδι για χάρη ενός video game
Η απίστευτη ιστορία οπαδού που ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει την «ψηφιακή» του ομάδα.
Ένας 39χρονος οπαδός από την Ίμολα της Ιταλίας ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα μέχρι την Βόρεια Ιρλανδία για να παρακολουθήσει από κοντά την Κολερέιν, την οποία «προπονούσε» για 7 χρόνια στο γνωστό παιχνίδι Football Manager.
Τελικά αποδείχτηκε πως της έφερε γούρι, καθώς κέρδισε με σκορ 6-2 εξασφαλίζοντας μία θέση στα προκριματικά του Conference League. Μάλιστα, μετά την λήξη του αγώνα, ο τρελός φίλος της Κολερέιν απέκτησε πρόσβαση στα αποδυτήρια της ομάδας, όπου και συνάντησε τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας.