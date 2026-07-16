Απόκτησε τη δική σου Triumph: Μοναδικές προσφορές που δεν χάνονται

Ο δρόμος έχει τη δική του... γοητεία, ειδικά όταν τον διασχίζεις πάνω σε μια μοτοσυκλέτα με κορυφαίο βρετανικό DNA. Αν πάντα ήθελες τον premium χαρακτήρα, τη ροπή που συναρπάζει και τη διαχρονική σχεδίαση της Triumph, η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. σου δίνει την ιδανική αφορμή να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα με τον νέο καλοκαιρινό τιμοκατάλογο προσφορών.

Η γκάμα των μειωμένων τιμών καλύπτει κάθε οδηγικό στιλ και χωρίζεται σε τρεις μεγάλες, εμβληματικές κατηγορίες:

Roadsters: Απόλυτη αδρεναλίνη στην πόλη

Για όσους αναζητούν την απόλυτη naked εμπειρία, η σειρά Trident και Street Triple αποτελεί τον ορισμό της οδηγικής απόλαυσης. Το δημοφιλές Trident 660 προσφέρεται τώρα στα 7.990€ (όφελος 1.300€), ενώ η ειδική έκδοση Trident 660 Triple Tribute εξασφαλίζει κέρδος 1.700€! Αν αναζητάς το απόλυτο «όπλο» για σπορ οδήγηση, το Street Triple RS σε περιμένει στα 13.490€, με μείωση τιμής κατά 1.000€.

Το δημοφιλές Trident 660 προσφέρεται τώρα στα 7.990€ (όφελος 1.300€)

Adventure: Ανακαλύπτοντας νέους ορίζοντες

Οι λάτρεις των μεγάλων αποστάσεων έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν. Το νέο Tiger Sport 800 ξεκινά από τα 10.690€ (όφελος 1.300€). Στην κορυφή των προσφορών, το Tiger 900 Rally Pro διατίθεται στα 15.990€ με δώρο πλευρικές βαλίτσες αξίας 1.540€ (συνολικό όφελος 2.540€), ενώ οι θηριώδεις εκδόσεις Tiger 1200 Alpine & Desert Edition έρχονται με την κορυφαία έκπτωση των 3.000€.

Το νέο Tiger Sport 800 ξεκινά από τα 10.690€ (όφελος 1.300€)

Modern Classics: Διαχρονικό στιλ & νέα 400άρια

Η ρετρό αισθητική συναντά τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τα νέα, εξαιρετικά προσβάσιμα μοντέλα 400κ.εκ., όπως το Speed 400 (5.490€) και το Scrambler 400 X (5.990€), αποτελούν την ιδανική είσοδο στον κόσμο της Triumph, προσφέροντας μάλιστα την ίδια τιμή προσφοράς για όλα τα χρώματα, χωρίς επιπλέον χρέωση. Παράλληλα, οι κλασικοί θρύλοι Speed Twin και Bonneville (T100, T120) διατίθενται με μειώσεις έως 1.300€, ενώ το επιβλητικό Bonneville Speedmaster έρχεται με όφελος 2.000€.

Παράλληλα, οι κλασικοί θρύλοι Speed Twin και Bonneville (T100, T120) διατίθενται με μειώσεις έως 1.300€

Οι προσφορές ισχύουν αυστηρά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μοντέλα που δεν αναγράφονται στον κατάλογο έχουν ήδη εξαντληθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Στις τιμές προσφοράς δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις χρωμάτων (εξαιρούνται πλήρως τα μοντέλα των 400κ.εκ.).

Η ευκαιρία να αποκτήσεις μια ολοκαίνουργια Triumph με τέτοιο όφελος δεν θα κρατήσει για πάντα. Επισκέψου σήμερα έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και διάλεξε τον δικό σου σύντροφο για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις.