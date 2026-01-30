Απορρίφθηκε η κατηγορία για φόνο σε βάρος του Luigi Mangione- Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή

Ανατροπή στη δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε ο οποίος κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2024 αφού η δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο αλλά και οπλοκατοχή.

Η περιφερειακή δικαστίνα Μάργκαρετ Γκάρνετ σημείωσε ότι νιώθει πως δεσμεύεται από δεδικασμένα του Ανώτατου Δικαστηρίου προκειμένου να απορρίψει τις κατηγορίες περί φόνου, λέγοντας πως είναι νομικά «ασύμβατες» με τις δύο κατηγορίες περί έμμονης παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking) που ο Μαντζιόνε εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Παράλληλα σημείωσε ότι ο Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει την τη θανατική ποινή. Εφόσον καταδικαστεί, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη.

Δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, όμως ο Μαντζιόνε αναδείχθηκε σε ενός είδους λαϊκό ήρωα στα μάτια ορισμένων Αμερικανών, που κατακρίνουν τα υψηλά κόστη υγειονομικής περίθαλψης και τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών υγείας.

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος και σε ξεχωριστές κατηγορίες για φόνο, οπλοφορία και πλαστογραφία σε ένα πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη. Η Γκάρνετ έχει προγραμματίσει τη διαδικασία επιλογής ενόρκων στην ομοσπονδιακή υπόθεση να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Οι κατηγορίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Σε μια απόφαση 39 σελίδων, η Γκάρνετ επισήμανε πως οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στις κατηγορίες τους για φόνο και οπλοφορία παρά μόνο εάν οι κατηγορίες περί παρενόχλησης χαρακτηριστούν «εγκλήματα βίας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι κατηγορίες δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, διότι οποιαδήποτε χρήση βίας θα μπορούσε να προκύψει μέσω διαγωγής με "ενδεχόμενο δόλο", αντίθετα με την «εκ προθέσεως» συμπεριφορά. Η Γκάρνετ είπε πως εισαγγελείς συμφώνησαν πως αυτό απέχει από το είδος της "βίας" που το Ανώτατο Δικαστήριο απαιτεί για να ορίσει ένα έγκλημα βίας.

Η Γκάρνετ αναγνώρισε τον «προφανή παραλογισμό» του νομικού τοπίου, λέγοντας πως κανείς δεν θα αμφισβητούσε σοβαρά ότι η φερόμενη συμπεριφορά του Μαντζιόνε, το να διασχίσει τα πολιτειακά σύνορα για να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο στέλεχος εταιρείας παροχής υγείας με ένα περίστροφο με σιγαστήρα, συνιστούσε μια βίαιη εγκληματική συμπεριφορά.

Όπως υπογράμμισε, η ανάλυσή της ενδέχεται να φανεί στους απλούς ανθρώπους, αλλά και σε πολλούς δικηγόρους και δικαστές, ως «διαστρεβλωμένη και παράξενη», όμως «αντιπροσωπεύει την αφοσιωμένη προσπάθεια του δικαστηρίου να εφαρμόσει πιστά τις επιταγές του Ανώτατου Δικαστηρίου στις κατηγορίες σε αυτήν την υπόθεση. Ο νόμος πρέπει να είναι η μόνη ανησυχία αυτού του δικαστηρίου».