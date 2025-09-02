«Ασπίδα» για εργαζόμενους συνταξιούχους – «Παγώνει» η ΕΑΣ στην προσαύξηση σύνταξης

Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους φέρνει η νέα ρύθμιση που ενσωματώνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο και αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Σύμφωνα με τη διάταξη, παγώνει ο υπολογισμός της ΕΑΣ πάνω στο ποσό της προσαύξησης που προκύπτει από την εργασία, αποτρέποντας την αύξηση του τελικού ποσοστού παρακράτησης για όσους επανήλθαν στην αγορά εργασίας και δικαιούνται επιπλέον ποσά μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού.



Η παρέμβαση αυτή κλείνει ένα πολυσυζητημένο «παράθυρο στρέβλωσης», αφού σε πολλές περιπτώσεις η προσαύξηση που λάμβαναν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι οδηγούσε σε αύξηση του τελικού ποσού παρακράτησης της ΕΑΣ - δηλαδή σε υψηλότερη μηνιαία κράτηση. Με τη νέα διάταξη, αυτή η προσαύξηση εξαιρείται από τον υπολογισμό της ΕΑΣ, διασφαλίζοντας πως δεν θα οδηγήσει σε φορολογική επιβάρυνση.

Ποιοι ωφελούνται

Η νέα ρύθμιση αφορά κυρίως:

Συνταξιούχους που εργάζονται νόμιμα και λαμβάνουν την προσαύξηση που προβλέπεται από τον νόμο (ν. 4670/2020),

Περιπτώσεις όπου η προσθήκη της προσαύξησης αύξανε το συνολικό ποσό της σύνταξης πάνω από τα κατώφλια που οδηγούν σε μεγαλύτερη παρακράτηση ΕΑΣ.

Η ΕΑΣ εφαρμόζεται σε όσους λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ μεικτά, με την παρακράτηση να ξεκινά από 3% και να φτάνει έως και 14%, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Μέχρι σήμερα, η προσαύξηση από απασχόληση προσμετρούταν στο συνολικό ποσό και μπορούσε να ανεβάσει τον συνταξιούχο σε ανώτερη «κλίμακα» εισφοράς.



Με το νέο καθεστώς, η προσαύξηση απομονώνεται από τον υπολογισμό της ΕΑΣ, κάτι που αποτρέπει άδικες αυξήσεις των κρατήσεων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αμοιβή από εργασία των συνταξιούχων δεν θα «τιμωρείται» με υψηλότερη εισφορά.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.450 ευρώ μεικτά εμπίπτει στην παρακράτηση ΕΑΣ 3%. Αν λάβει προσαύξηση 100 ευρώ λόγω απασχόλησης, το συνολικό ποσό ανεβαίνει στα 1.550 ευρώ, το οποίο – με το προηγούμενο σύστημα – οδηγούσε σε παρακράτηση 6%. Με τη νέα ρύθμιση, όμως, η προσαύξηση εξαιρείται και η ΕΑΣ υπολογίζεται μόνο στα 1.450 ευρώ, διατηρώντας την κράτηση στο 3%.



Η διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού της προσαύξησης, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2025, με αποτέλεσμα να αναμένεται και επιστροφή διαφορών για όσους έχουν ήδη επιβαρυνθεί με υψηλότερη εισφορά λόγω του λανθασμένου υπολογισμού.