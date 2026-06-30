Αθωώθηκε ο πρώην αστυνομικός TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής για την υπόθεση κοκαΐνης

Ο γνωστός πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής αθωώθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την κατηγορία που αφορούσε την αγορά, κατοχή και διακίνηση 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη και προφυλακίστηκε μαζί με έναν φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του και στην κατοχή του οποίου είχαν εντοπιστεί τα ναρκωτικά.

Από την πρώτη στιγμή, ο Βαγγέλης Μπαταρλής υποστήριζε ότι δεν είχε καμία γνώση για την ποσότητα κοκαΐνης που βρέθηκε στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του. Αν και αρχικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, δύο μήνες αργότερα αποφυλακίστηκε, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών έκανε δεκτή την προσφυγή του και του επέβαλε περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο TikToker, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 500.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες και το δικαστήριο υιοθέτησε την πρότασή της, κηρύσσοντάς τον αθώο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πρώην αστυνομικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης, ευχαριστώντας τους συνηγόρους υπεράσπισής του, Θεόδωρο Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου, αλλά και όσους στάθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

Σε ανάρτησή του στο TikTok έγραψε: «ΑΘΩΟΣ για τις κατηγορίες της κατοχής την προμήθειας κ την πώλησης ναρκωτικών!!! 1 χρόνο εγώ κ η οικογένεια μου τραβήξαμε τα πάντα !!μας ξεφτιλίσατε οικογενειακώς χωρίς κανέναν λόγο χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάτι γέμισα αυτοάνοσα για το τίποτα!!! Όπως είπε κ ο άγιος Παΐσιος "όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός το άδικο" κ ευχαριστώ το θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς !!!Σας αγαπώ αλήθεια».

Σε κοινή δήλωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης Θεόδωρος Καραγιάννης και Σάκης Κεχαγιόγλου ανέφεραν: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας».