Atlantic See: Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία για πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (AKTOR - ΔΕΠΑ). Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον προσεχή Μάρτιο.



Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1ης και 31ης Μαρτίου 2026, ενώ η διαμετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία).

Προμηθευτής του US LNG θα είναι η BP, ενώ στη συμφωνία με τη Naftogaz ορίστηκε ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (ήταν περίπου 700.000 MWh).



Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου από το 2026, αντί του 2030 που είχε αρχικά συμφωνηθεί.



H κοινοπραξία AKTOR με ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic See LNG Trade) δημιουργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο με σκοπό την εισαγωγή αμερικανικού LNG και την επανεξαγωγή του προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.



Μετά τη σύστασή της, η Atlantic SEE LNG Trade υπέγραψε συμφωνία μακροχρόνιας προμήθειας LNG με την αμερικανική εταιρεία Venture Global. Βάσει της συμφωνίας, η Atlantic SEE LNG Trade θα προμηθεύεται από 0,7 bcm έως 4 bcm υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως από τη Venture Global, για είκοσι χρόνια, με έτος έναρξης το 2030.