LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας:Πως η πρώτη συμφωνία της ATLANTIC SEE ενεργοποιεί τον Κάθετο Διάδρομο

Νέα εποχή για τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου και για τη δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ στην εμπορία LNG σηματοδοτεί η πρώτη εμπορική συμφωνία της ATLANTIC – SEE, που υπεγράφη την Παρασκευή (30/1) και αφορά την πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία, με παράδοση εντός Μαρτίου.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμη εμπορική πράξη. Είναι η πρακτική ενεργοποίηση ενός σχεδίου που μέχρι πρόσφατα υπήρχε κυρίως στα χαρτιά.

ATLANTIC – SEE: Από το 2030… στο σήμερα

Η ATLANTIC – SEE συστάθηκε στις αρχές Νοεμβρίου και έχει ήδη εξασφαλίσει 20ετές συμβόλαιο με τη Venture Global για την αγορά 10 εκατ. τόνων LNG από το έργο CP2 στις ΗΠΑ, με έναρξη το 2030 (0,5 εκατ. τόνοι ετησίως).

Ωστόσο, η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκινά πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Από το 2026 κιόλας, με τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG να παραδίδονται στην Ουκρανία, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι θεωρία, αλλά επιβίωση.

Για το πρώτο αυτό συμβόλαιο, προμηθευτής του LNG θα είναι η BP.

Από το MoU στο συμβόλαιο: Το πρώτο βήμα έγινε

Η μετάβαση από τη Δήλωση Προθέσεων με τη Naftogaz στην υπογραφή δεσμευτικού συμβολαίου σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της εμπορικής δραστηριότητας της ATLANTIC – SEE. Και, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, δεν θα είναι το τελευταίο.

Το επόμενο διάστημα, και ενόψει της συνάντησης στις ΗΠΑ του Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, με τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών από όπου διέρχεται ο Κάθετος Διάδρομος, αναμένονται νέες συμφωνίες. Χώρες που μέχρι σήμερα παρακολουθούσαν, ετοιμάζονται να μπουν ενεργά στο παιχνίδι.

Τι σημαίνει στην πράξη ο Κάθετος Διάδρομος

Ο λεγόμενος Κάθετος Διάδρομος ς είναι το δίκτυο διασυνδεδεμένων αγωγών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που επιτρέπει τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία.

Μπορεί να λειτουργεί δοκιμαστικά τον τελευταίο χρόνο, όμως για να «κλειδώσει» χρειάζεται μακροχρόνιες και ουσιαστικές συμφωνίες. Ακριβώς αυτό που φέρνει στο τραπέζι η ATLANTIC – SEE.

Για την ελληνική ενεργειακή πολιτική, ο Διάδρομος είναι στρατηγική προτεραιότητα:

Μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο

Ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Προετοιμάζει το έδαφος για την παύση των ρωσικών ροών μετά το 2027

Στηρίζει άμεσα την Ουκρανία σε έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα

ΔΕΣΦΑ: «Κλειδωμένη» η επιτυχία της επόμενης δημοπρασίας

Η συμφωνία της ATLANTIC – SEE αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την επιτυχία της επόμενης δημοπρασίας του ΔΕΣΦΑ για το προϊόν Route 1, που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Δευτέρα του Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία με τη Naftogaz καλύπτει το διαθέσιμο capacity, το οποίο:

Έχει ανώτατο όριο 1.000.000 MWh (1 TWh)

Τελεί υπό την προϋπόθεση αυξημένου capacity από τους διαχειριστές (έναντι ~700.000 MWh προηγουμένως)

Η διαδρομή του LNG: Από Ρεβυθούσα στην Ουκρανία

Η παράδοση του φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Μαρτίου 2026, μέσω του Route 1: Ρεβυθούσα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία

Οι ποσότητες θα φτάσουν σύντομα στη Ρεβυθούσα και από εκεί θα διαμετακομιστούν προς την Ουκρανία, ενεργοποιώντας στην πράξη τον ελληνικό ενεργειακό διάδρομο.

Το στοίχημα της AKTOR: Από τις προθέσεις στις ροές

Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz είχαν υπογράψει στις 15 Νοεμβρίου 2025 Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια αμερικανικού LNG από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, ενεργοποιώντας ήδη από το 2026 τη συμφωνία της ATLANTIC – SEE με τη Venture Global.

Η ελληνική εταιρεία έχει ήδη υπογράψει MoU με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, ενώ το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο, δεσμευτικά συμβόλαια και μεγάλες ποσότητες LNG προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως είπε πρόσφατα ο Joshua Volz, ο στόχος δεν είναι «σταγόνες», αλλά «ποταμός». Και όλα δείχνουν πως αυτός ο ποταμός μπορεί να ξεκινήσει να ρέει ακόμη και πριν την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου.