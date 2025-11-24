Αυστραλία: Οργή και αγωνία για τον Gus - Στο μικροσκόπιο «άγνωστα» φρεάτια 2 μήνες μετά την εξαφάνιση

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης του 4χρονου August «Gus» Lamont, ο οποίος χάθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή Yunta, στην ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας. Το παιδί εθεάθη τελευταία φορά στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε κοντά στο αγρόκτημα των παππούδων του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ η απόφαση της αστυνομίας να ξεκινήσει νέα σειρά ερευνών έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις σε όλη τη χώρα. Η κινητοποίηση των αρχών εντάθηκε έπειτα από την αποστράγγιση ενός μεγάλου φράγματος στις 31 Οκτωβρίου, το οποίο είχε ερευνηθεί αρχικά από δύτες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να αδειάσει πλήρως ώστε να αποκλειστεί ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα το παιδί να είχε πνιγεί εκεί.

Σε νέα φάση η έρευνα για τον 4χρονο Gus

Παρά την προσπάθεια αυτή, κανένα στοιχείο δεν προέκυψε. Σε νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail,η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέες έρευνες σε μια σειρά από απομακρυσμένα φρεάτια ορυχείων στο μέσο βόρειο τμήμα της πολιτείας, καθώς η αναζήτηση πλησιάζει πλέον τους δύο μήνες χωρίς αποτέλεσμα.

Η νέα περιοχή έρευνας επιλέχθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε πιθανή τοποθεσία γύρω από το αγρόκτημα Oak Park, όπου ο Gus εθεάθη τελευταίο φορά, θα έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά. Οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιήσουν ειδικό εξοπλισμό για να εξετάσουν έξι ακάλυπτα και μη περιφραγμένα φρεάτια ορυχείων, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 5,5 έως 12 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα.

Έντονες αντιδράσεις και αμφισβήτηση για την πορεία των ερευνών

Η αστυνομία ανέφερε μάλιστα ότι δεν γνώριζε προηγουμένως την ύπαρξη των συγκεκριμένων τοποθεσιών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί πολίτες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, διερωτώμενοι πώς είναι δυνατόν να αγνοούν οι αρχές την ύπαρξη έξι φρεατίων τόσο κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε το παιδί και γιατί η έρευνα δεν είχε επεκταθεί εκεί νωρίτερα.

«Ψάχνουν ΤΩΡΑ; Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την έρευνα–τσίρκο;», «Καλά, δεν ξέρουν καν τι κάνουν;», «Δεν τα έψαξαν επειδή… δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν;», «Πάντα πίστευα ότι η αστυνομία κάνει το καλύτερο δυνατό, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Τίποτα δεν βγάζει νόημα» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα social media.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη από τις 2 Οκτωβρίου δηλώσει ότι η περιοχή είναι διάσπαρτη με εγκαταλελειμμένα φρεάτια ορυχείων και παλιά πηγάδια, πολλά από τα οποία είναι αόρατα στο γυμνό μάτι – πόσο μάλλον για ένα μικρό παιδί.

Παρά τις αντιδράσεις και την κριτική, η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά όλα τα ενδεχόμενα και επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια.

