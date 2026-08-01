Κανείς δεν περίμενε ότι μια χαλαρή βραδινή έξοδος στο Φισκάρδο θα εξελισσόταν σε μια μικρή συναυλία. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κεφαλονιά, άρπαξε αυθόρμητα το μικρόφωνο και χάρισε στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το κλίμα άλλαξε. Τα κινητά σηκώθηκαν στον αέρα, ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του και το Φισκάρδο απέκτησε για λίγο τη λάμψη μιας ζωντανής συναυλίας.

Οι «Καμπάνες» έβαλαν όλους στον ρυθμό

Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε ήταν και οι «Καμπάνες», το ομότιτλο κομμάτι από τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Το τραγούδι ξεσήκωσε τους θαμώνες, οι οποίοι δεν άργησαν να τραγουδήσουν και να χορέψουν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα.

Ο Στίβεν Σβάρτσμαν μπήκε στον χορό

Από τους ανθρώπους που έκλεψαν την παράσταση ήταν και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Στίβεν Σβάρτσμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Blackstone.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη βραδιά, ο Σβάρτσμαν εμφανίζεται να διασκεδάζει με την παρέα του, χορεύοντας στους ρυθμούς των «Καμπάνων» και απολαμβάνοντας την αυθόρμητη εμφάνιση του Έλληνα τραγουδιστή.

Στην ίδια παρέα βρισκόταν και η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, η οποία μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μια αυθόρμητη στιγμή που έγινε viral

Η αυθόρμητη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τα βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημοφιλής καλλιτέχνης επιλέγει να τραγουδήσει εκτός προγράμματος, χαρίζοντας στους θαυμαστές του στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται.

Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό είχε και έναν... απρόσμενο πρωταγωνιστή, καθώς ο Στίβεν Σβάρτσμαν δεν δίστασε να μπει στον ρυθμό, απολαμβάνοντας την ελληνική μουσική και συμβάλλοντας σε μια βραδιά που όσοι βρέθηκαν στο Φισκάρδο δύσκολα θα ξεχάσουν.