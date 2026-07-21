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LIFE Κωνσταντίνος Αργυρός Showbiz

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι τρυφερές στιγμές με τον γιο του, Βασίλη

Ο τραγουδιστής έκανε ένα διάλειμμα από τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις για μίνι οικογενειακές διακοπές στη Μεσσηνία.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε pause στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να περάσει λίγο χρόνο με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, Αλεξάνδρα Νίκα, τον γιο τους, Βασίλη, αλλά και τη νεογέννητη κόρη τους.

Η οικογένεια βρέθηκε σε πολυτελές resort στη Μεσσηνία για μια συναυλία του καλλιτέχνη και απόλαυσε χαλαρές στιγμές, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Ο τραγουδιστής πέρασε πολλές στιγμές με τον μικρό Βασίλη. Έκαναν μπάνιο στην πισίνα, ξάπλωσαν στο γρασίδι του γηπέδου γκολφ, τον πήρε στους ώμους του και χάρηκαν το ηλιοβασίλεμα που είχε «ντύσει» την περιοχή με ένα κατακόκκινο χρώμα.

Ο Κωνσταντίνος έχει ένα φουλ πρόγραμμα εμφανίσεων και φέτος το καλοκαίρι, όμως φροντίζει να τα συνδυάζει έτσι ώστε να περνά χρόνο με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους.

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